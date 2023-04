Katie Holmes muestra su valentía como madre y padre, por esta razón alejó a su hija de Tom Cruise

Katie Holmes se ha encargado de ser la madre y padre de su hija Suri luego de su divorcio con Tom Cruise, el cual no solo los separó a ellos, sino también a él como padre, pues se alejó totalmente de la pequeña que tuvieron juntos en 2006.

Las estrellas de Hollywood protagonizaron una de las parejas más elogiadas en la época de los 2000, tras su boda de ensueño y la llegada de Suri a sus vidas. Sin embargo, en 2012 anunciaban su polémico divorcio, el cual llevó a la actriz a convertirse en madre y padre.

La joven que ahora tiene 16 años ha contado con todo el apoyo de su madre de quien heredó su belleza y su buen gusto por la moda. Kate se ha msotrado orgullosa de haberse encargado de su crianza.

Kate Holmes y las razones por las que alejó a su hija de Tom Cruise

Durante una reciente entrevista para la revista ‘Glamour’, la estrella de ‘Dawson Crece’ habló sobre su faceta como madre de una adolescente y mostró lo orgullosa que está de haber sido madre y padre a la vez y de la protección que le ha dado ante la exposición mediática que ha tenido.

“Lo que ha sido realmente importante para mí con mi hija, porque ella era muy visible a una edad temprana, es que realmente me gusta protegerla. Estoy muy agradecida de ser padre, de ser su padre. Ella es una persona increíble”, dijo.

Kate se encargó de alejar a Suri de su padre luego que este se vinculara con la Cienciología, religión considerada por muchos como una secta y a la cual el protagonista de ‘Misión Imposible’ pretendió involucrar a su exesposa.

El acuerdo de divorcio al que llegaron le permite a Tom estar con su hija al menos 10 días al mes con su padre, pero este prefirió no optar por ellos.

En mayo de 2006, Gary Morehead, ex jefe del equipo de seguridad de la sede principal de la Cienciología, declaró que el actor apenas veía a su hija desde su divorcio con Holmes porque el líder de la iglesia, David Miscavige, le habría hecho creer que estaba poseída por un espíritu maligno.

En medio de las creencias de su ex, Kate decidió que no estableciera ningún vinculo con Suri, y decidió inscribir a su hija en un colegio católico para mantenerla alejada del mundo en que está sumergido su padre.

Desde entonces Kate mantuvo alejada a Suri de la religión con la que presuntamente su apdre se había “obsesionado” y hemos visto a la joven de 16 años aparecer en algunos proyectos cinematográficos de su madre como ‘Alone Together’, cinta que Katie dirigió, mientras que su hija canta algunas de las canciones como también hizo en ‘Rare Objects’.

“Espero que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto. Pero ambas experiencias surgieron del mismo sentido de lo que amo de nuestra industria, que es, tienes estos proyectos y te conviertes en una familia con personas. Y es este espacio seguro, hermoso y creativo. Así que me sale por amor incluir a alguien a quien quiero mucho. Así es como me gusta trabajar. Me gusta tener ese tipo de sentimiento. Fue muy significativo para mí tenerla allí, porque ella es mi corazón”, dijo.