Suri Cruise estudiaría moda: 5 looks que prueban que Katie Holmes es su inspiración de estilo

No hay duda de que el tiempo pasa volando. Y es que, aunque parece que fue ayer cuando Katie Holmes y Tom Cruise dieron la bienvenida a su hija, Suri, la realidad es que han pasado casi 17 años.

Ahora, la heredera de la expareja está convertida en una jovencita con estilo propio y ambiciones definidas que ya está preparándose para la siguiente gran etapa de la vida: ir a la universidad.

De acuerdo a una fuente cercana al Daily Mail, la joven de 16 años solicitó su ingreso en varias universidades en Nueva York, en donde vive con su madre, y se inclina a estudiar moda.

La decisión no es de extrañar pues la adolescente está muy familiarizada con la industria fashion gracias a la influencia de su mamá, quien no solo es un referente de estilo y apasionada del diseño.

También es una figura infaltable de la Semana de la Moda de Nueva York, gran amiga de reconocidos diseñadores e incluso tuvo su propia marca que cerró para centrarse en otras tareas.

No obstante, Holmes no solo ha influido indirectamente en su hija con su decisión de carrera, la estrella también ha sido una clara inspiración de estilo para su unigénita desde la preadolescencia.

5 looks de Suri Cruise que muestran que aprendió de moda de Katie Holmes

Los atuendos cómodos y atemporales, pero con una pizca de las últimas tendencias son el sello de identidad de Holmes al vestir. Su hija, como buena heredera y aprendiz, sigue estas pautas.

Sin embargo, Suri ha reinventado el estilo y ha aportado su toque cool a la mezcla, dando como resultado outfits prácticos y confortables, orquestados con prendas básicas, pero únicos y fieles a ella.

Por eso, a continuación, repasamos cinco looks de la que sería la próxima diseñadora de modas con los que ha demostrado que su progenitora es su gran inspiración estilística a la hora de vestirse.

Jeans y chaqueta puffer

Una de las combinaciones de estilo favoritas de Katie Holmes son las chaquetas puffer con jeans. No importa el color o el diseño, basta mezclar estas prendas para tener un look casual ganador.

Al tanto de que se trata de un combo infalible, Suri Cruise ha llevado en varias ocasiones diferentes versiones de este dúo. Tal como lo hizo en noviembre del año pasado en una salida por Nueva York.

La jovencita se afincó como referente de looks de calle llevando una puffer jacket verde oliva con jeans flare azules y tenis beige. Asimismo, remató la apuesta con una bufanda a cuadros rosa.

Vestido blanco y mocasines

Una de las prendas que hay por montones en el armario de Katie Holmes, además de jeans, son los vestidos blancos. La famosa sabe que es una pieza básica elegante y sumamente fácil de combinar.

Por supuesto, su unigénita sigue su ejemplo y también cuenta con un armario lleno de vestidos blancos para toda ocasión. Tal como el que usó en una salida con su perro en el verano de 2020.

En aquella ocasión, la jovencita lució un slip dress sencillo, pero lo elevó agregando mocasines de charol negro. De igual forma, lo ha hecho su madre en otros momentos por su elegancia y confort.

Denim on denim

Una de las tendencias que revivió la protagonista de Dawson’s Creek en los últimos años es el de llevar atuendos de mezclilla total. En varias oportunidades, Holmes ha apostado por esta trend.

Con su madre como su aparente inspiración, Suri no se ha quedado atrás y también creó su propia versión del denim on denim look. La joven lució su propuesta en un paseo con su mamá en 2021.

El outfit estaba compuesto por jeans azul oscuro, camiseta verde y chaqueta de mezclilla oversize. Finalmente, remató con botas y uno de los accesorios favs de su mamá: la boina. En su caso, negra.

Crop tops y pants

Otras de las composiciones informales de Holmes que son seguras para arrasar y han inspirado a su hija es el de crop tops con estampados alusivos a bandas musicales y cómodos pants.

En septiembre de 2021, la joven lució sensacional con un top recortado sin mangas de los Rolling Stones, pantalones de chándal grises y zapatillas deportivas para salir por la Gran Manzana.

El estilismo de inmediato recordó a otros atuendos que la actriz ha llevado, por lo que Suri definitivamente está al tanto de las decisiones estilísticas de su mamá y no duda en recrearlas.

Jeans + camisa blanca

Cuando de estilo casual se trata, la madre de todos los combos infalibles es el que conforman los jeans y la camisa blanca. Katie lo sabe de más, por eso no duda en recurrir a la dupla en su día a día.

Al igual que ella, su heredera también ha llevado la dupla en diferentes versiones, pero siempre muy apegada a esa estética noventera que distinguen los atuendos de su gran musa del estilo.

En el verano de 2021, Suri conquistó el street style con un par de jeans acampanados con botas abiertas, una camiseta sin mangas blancas y tenis a juego. Nuevamente, mostró que menos es más.

Extra: apasionadas por lo oversize

Si hay una preferencia estilística que la cineasta contagió a su hija, sin duda, es su pasión por las prendas oversize. La intérprete de 44 años ama llevar piezas de gran tamaño en toda clase de trajes.

De igual forma, su hija ha sido captada llevando piezas, como chaquetas, varios talles más grandes para sus atuendos. Entre ellos, algunos de estética normcore muy bien adaptados a su figura.

Asimismo, ambas comparten su preferencia en accesorios para dar un toque distintivo a sus apuestas de moda. Por ejemplo, la dupla suele apostar por bolsas grandes de diseño paperbag.

Así que Katie Holmes, más allá de influir en Suri Cruise con sus looks todos los días, le heredó también su pasión por la moda y sus gustos al vestir. De seguro, la joven también la inspira a ella.