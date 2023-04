¿Prohibición extraña? Jennifer Garner toma esta medida para proteger a sus hijos de la presión social

Jennifer Garner tuvo tres hijos producto de la relación con Ben Affleck, a quienes ahora intenta proteger de las redes sociales, los paparazzi y los medios de comunicación.

Ellos son: Violet Anne, de 16 años, Seraphina Rose de 13 y Samuel, el menor, de 10 años, quienes se han convertido en el centro de su mundo, a la par de su carrera profesional como actriz.

La maternidad es algo fundamental para la intérprete de Si tuviera 30, quien siempre se ha volcado en proteger su intimidad y claro está, darle las herramientas para que puedan crecer sanos y felices, rodeados de lujos y comodidades.

Pero, ¿cómo Jennifer Garner aleja de las redes sociales a sus hijos?

Esto, sin duda, es una tarea difícil a la hora de tener adolescentes en casa, pero ella lo ha manejado con mucho aplomo e inteligencia.

“Simplemente les dije a mis hijos. ‘Enseñenme los artículos que prueben que las redes sociales son buenas para los adolescentes y luego tendremos una conversación”, les dijo.

Esto se tiene que basar en “una evidencia científica” que desmonte la que ella tiene, la cual afirma “que no es bueno para los adolescentes”.

Igualmente, reveló que Violet al inicio se molestó, pero que ahora está agradecida por protegerla de todo el bullicio mediático que trae la fama de sus padres, aunque reconoce que todavía le queda camino por cumplir con sus dos hijos menores.

“Solo les dije: ‘Cuando puedas mostrarme estudios que digan que las adolescentes son más felices usando Instagram que no usándolo, entonces podremos tener la conversación’. ‘Pero en todo lo que miras no veo nada positivo en ello para ti. Puedes mirar el mío cuando quieras, podemos repasarlo juntas, pero simplemente no lo veo’”, agregó.

De acuerdo con sus palabras citadas en Hola, Ben Affleck la apoya en esta decisión que Jennifer Garner tomó con sus hijos y las redes sociales.