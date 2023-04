Maribel Guardia y su reacción a la presencia de José Manuel y la familia Figueroa en funeral de su hijo

Maribel Guardia vive el momento más difícil de su vida tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa , quien falleció el pasado 9 de abril por un infarto.

Los medios no se han retirado de su casa, y la noche de este martes, la actriz salió a dar sus primeras palabras a la prensa junto a su nuera, Ime Garza, con quien tiene una gran relación.

La actriz y su nuera se mostraron devastadas, pero muy fuertes, y llenas de todo el amor que el mundo entero les ha dado en medio de este momento tan difícil.

Maribel le dedicó unas hermosas palabras a su hijo, y también confesó que perderlo ha sido el dolor más fuerte que ha vivido y no se lo desea a nadie.

“ Dios me bendijo con mi hijo, Dios me lo dio y Dios me lo quito, que vuele alto mi hijo, ahora está con su papá. No hay peor dolor que pasar por esto, no se lo deseo a nadie”, dijo en medio de las lágrimas.

Qué opina Maribel Guardia de la presencia de José Manuel y toda la familia Figueroa al funeral de Julián

Maribel Guardia se refirió a la presencia de José Manuel Figueroa, hermano de su hijo Julián, y toda la familia por parte de su padre, con quien Julián siempre quiso llevarse bien, pero nunca fue posible.

Y es que Julián siempre habló bien de José Manuel y Juliana, pero había una enemistad por la herencia de su padre Joan Sebastian.

Sin embargo, Maribel se mostró feliz por la presencia de ellos en el funeral y dejó ver su gran corazón y su nobleza.

“Yo estaba tan en shock que no le hablé ni a mi mamá, me sorprendió muchísimo que se apareció tanta gente, llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanos, están también, vino la viuda de Joan yo la quiero muchísimo, los tíos, los primos, la familia, yo estoy muy feliz, cuando llegó José Manuel lo vi (…) él (Julián) siempre habló bien de él (José Manuel)” , dijo la actriz a la prensa.

Así Maribel dejó ver que, aunque su hijo nunca tuvo la mejor de las relaciones con sus hermanos, ella está feliz y agradecida que se hayan reunido y llegaran para darle el último adiós a Julián.