Los artistas a los que le negaron el acceso a la casa de Maribel Guardia tras muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas de México gracias a una limpia trayectoria de más de 30 décadas donde ha resaltado tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que las condolencias y mensajes de apoyo no tardaron en llegarle tras el fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa.

El joven de 28 años falleció de un infarto dejando al mundo artístico conmocionado ante el sorpresivo deceso. A través de las redes sociales la actriz confirmó la noticia al tiempo que pedía privacidad para darle el último adiós al también artista, mientras que excompañeros y amigos le hacían llegar sus condolencias.

Sin embargo, distintos medios de comunicaciones y artistas se apostaron a las afueras de la casa de Maribel, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón para acompañarla, aunque el acceso no fue permitido.

Los artistas que les fue negado el acceso a la casa de Maribel Guardia

Yadira Carrillo

Carillo fue una de las primeras en apostarse a las afueras de la casa de quien ha sido su gran amiga, pero pese a su cercanía a Maribel el acceso le fue negado y tampoco pudo comunicarse con ella.

“No pues todo el mundo, lo estoy buscando porque no contestan los teléfonos. Ha sido muy buena. La verdad es que Maribel es una mujer maravillosa, no sé en donde está, entonces estoy viendo en dónde está, si podemos acceder. No sé nada, no sé dónde está. Es una gran mujer. Ella ha sido para mí como una hermana, siempre me escribe”, dijo a la prensa.

Lorena Herrera

La actriz también llegó a encontrarse con su amiga y en medio de lágrimas manifestó su gran pesar por el sufrimiento que atravesaba Maribel y su familia.

“No he podido hablar con ella porque todo mundo quiere hablar con ella y yo creo que hay que respetar el dolor por el que ella está pasando”, señaló.

Otros de los artistas que decidieron buscar la manera de darle un abrazo en persona a la artista fueron Violeta Isfel, Verónica del Castillo, Alma Cero y Germán Ortega.

Pese al gesto que tuvieron con ella, distintos internautas criticaron que pese a que la misma Guardia había pedido respeto a su privacidad, dicidieron irse hasta su casa para invadirla, ignorando su pedido.