El esposo de Maribel Guardia rompió en llanto en plena entrevista: “ella está muy mal”

La muerte de Julián Figueroa ha conmocionado el mundo del espectáculo al tratarse de un joven con todo un futuro por delante y con ganas de explotar su talento como actor y cantante. Un infarto fulminante le puso fin a su vida dejando a su familia con un profundo pesar.

Son pocas las palabras que se tiene sobre su familia ante el dolor que están atravesando, sin embargo, su padrastro Marco Chacón dio detalles de cómo se encuentra su madre Maribel Guardia.

Las desgarradoras palabras del esposo de Maribel Guardia

Durante un breve encuentro con la prensa, Chacón habló sobre el deceso del joven, quien partió de este mundo a temprana edad, quien deja viuda a su esposa Imelda Garza y huérfano a su hijo José Julián.

“Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho qué decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras”, dijo.

Chacón llegó a la vida de Julián cuando apenas tenía dos años de vida y desde entonces lo estuvo acompañando en cada etapa de su vida y su crecimiento profesional. El esposo de la actriz contó que era un hombre saludable pese a que hace poco había sufrido Covid-19.

“Estoy con él desde los 2 años, tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada”, reveló.

Marco fue abordado por la prensa en su llegada a México de Costa Rica y a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en medio de las preguntas no pudo evitar su dolor por lo que rompió en llanto al tratarse de quien cuidó como a su propio hijo.

De inmediato, el esposo de Guardia abordó la camioneta para dirigirse a su hogar y acompañar a su pareja en medio del duro momento que le tocó vivir al perder a su único hijo de manera sorpresiva.