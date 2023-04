Julián nunca superó la muerte Joan Sebastian pero tuvo un “papá del corazón” que vio por él

La repentina muerte de Julián Figueroa a sus 28 años causó gran desconcierto entre los fans y la comunidad artística quienes de inmediato expresaron sus condolencias y apoyo más sincero a Maribel Guardia.

Fue el domingo 9 de abril que Julián fue encontrado muerto en su residencia. La misma actriz confirmó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que estaba “inconsciente en su cuarto” y que cuando llegaron los servicios de emergencia, “él ya se encontraba sin vida y sin rastros de violencia”. Agregó que parte médico indicó que la causa de muerte habría sido “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Al igual que su madre, Julián era muy querido en el ámbito artístico pues no sólo demostró que tenía un gran talento para cantar y componer sino también para actuar. Además, la relación tan estrecha que tenía con Maribel Guardia y el que siempre habló con respeto de Joan Sebastian hizo que fuera admirado por muchos.

Julián quizá nunca superó la muerte de su padre pero siempre tuvo el apoyo de alguien que asumió un papel muy importante en su vida: Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Marco es un abogado especialista en temas de entretenimiento y propiedad intelectual y se casó con la actriz cuando Julián tenía apenas 14 años.

“Mi hijo Julián, que tenía 14 años, me entregó en la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo será siempre uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Sin duda uno de los días más felices de mi vida”, indicó Maribel en una publicación en redes sociales.

Para Marco, la muerte de Julián ha sido uno de los golpes más duros y así lo dejó ver cuando, al ser interceptado por los medios a su llegada a la Ciudad de México, quebró en llanto. “Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras”.

Cabe señalar que el Marco incluso tuvo la difícil tarea de avisarle a Maribel sobre el desceso de Julián.

Padre también es el que cría

Maribel y Marco no tuvieron hijos juntos pero formaron una familia unida con a Julián. El abogado conoció a su hijastro desde cuando este tenía dos apenas años por lo que lo vio crecer.

Unos años después del enlace de Maribel y Marco, Joan Sebastián falleció (13 de julio de 2015), dejando un gran vacío en Julián. Con esto, la relación de los tres de fortaleció.

La actriz solía compartir los momentos familiares que pasaron juntos.

En las redes sociales del esposo de Maribel Guardia se pueden ver algunas fotografías junto a Julián en las que siempre incluía un cariñoso mensaje.

“Feliz cumpleaños @julian_f.f En este día, como en todos, te deseo la mejor de las suertes, que todos tus sueños se materialicen. Te amo hasta el infinito y más allá”, se lee en una publicación.

También compartía los logros de su hijastro, demostrando que era su gran admirador, además de consejero.

Por su parte, Julián siempre se mostró agradecido con Marco. Y aunque en algún momento fue criticado por llamarle “tío” y no “papá” o “padrastro”, ellos sabían que la complicidad que tenían iba más allá de un título.

“Que suerte trabajar con mi tío que ha estado conmigo desde que tengo 2 años!!! Arriba la familia. Que Dios bendiga a las de ustedes y a la mía”

Marco además se convirtió en un abuelo amoroso para José Julián, el pequeño hijo de Julián Figueroa.