¿Quién dio vida al bebé demonio en ‘La pasión de Cristo’? El actor ya tiene 60 años y así luce

La escena de 'La pasión de Cristo' en donde aparece un bebé demonio es de las más comentadas | (Icon Distribution Inc.)

Estrenada en febrero del año 2004, La pasión de Cristo es una descarnada adaptación de las últimas horas de Jesucristo en el mundo de acuerdo a los Evangelios en la Biblia.

No obstante, la película dirigida por Mel Gibson también presenta ciertos elementos y escenas que no se encuentran en la fuente canónica a lo largo de sus más de dos horas de duración.

Una de ellas es la perturbadora secuencia en la que un Satanás andrógino aparece cargando a un bebé demoníaco mientras se pasea entre los espectadores de la flagelación de Jesús.

En un punto durante la escena, el siniestro pequeño mira hacia la cámara y muestra una sonrisa perversa que causó escalofríos a las audiencias de la exitosa cinta religiosa en el mundo.

Sobre el simbolismo tras este momento, Gibson explicó: “Es el mal distorsionando lo que es bueno. ¿Qué es más tierno y hermoso que una madre y su hijo? Así que el diablo toma eso y lo distorsiona”.

“En lugar de una madre y un hijo normales, tienes un figura andrógina sosteniendo a un ‘bebé’ de 40 años”, comentó a Christianity Today en 2004. “Es raro, es impactante, es casi demasiado”.

“Al igual que dar vuelta a Jesús para seguir azotándolo en el pecho es impactante y casi demasiado, que es el momento exacto en que se produce esta aparición del diablo y el bebé”, concluyó.

¿Quién dio vida al bebé demoníaco de La pasión de Cristo?

Detrás del bebé demoníaco estuvo el italiano Davide Marotta. En ese entonces, el histrión nacido con enanismo tenía 42 años de edad y llevaba casi dos décadas de trayectoria artística en su tierra.

Sin embargo, aunque ya gozaba de reconocimiento en su país, no fue sino hasta su breve aparición en La pasión de Cristo que el actor, doble de cuerpo y doble de acción saltó a la fama internacional.

A pesar de esto, luego del exitoso filme, la estrella de Nápoles se alejó de las pantallas, pero continuó actuando en diferentes obras de teatro en Italia, el escenario en donde inició su carrera.

El milagro de don Ciccillo, Hasta que la muerte os separe, Una familia... ¡casi perfecta!, Un italiano de Nápoles y El desguace de un italiano respetable son algunas puestas en escenas en las que actuó

En 2015, Marotta volvió al cine con un papel en la película Il professor Cenerentolo. A partir de entonces, compaginó su trabajo sobre las tablas con su desempeño para la gran pantalla.

Pinocho (2019), Ammen (2020), Tutti per 1-1 per tutti (2020) y Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021) son algunas de las películas en las que ha mostrado su talento actoral, según IMDb.

Aparte, durante los 19 años que han pasado desde el estreno de La pasión de Cristo, ha tenido algunas apariciones en programas televisivos como Il boss dei comedians o Made in Sud.

En la actualidad, Marotta tiene 60 años de edad y sigue activo como actor. Su más reciente papel lo encarnó en la cinta Anatar (2023). Asimismo, tiene algunos proyectos próximos a estrenar.

Con respecto a su vida personal, Davide se encuentra aparentemente soltero y viviendo con su madre de 88 años y su hermano, con quienes afrontó un duro golpe tras quedar sin hogar en 2022.

Y es que, a pesar de sus esfuerzos y el apoyo de sus vecinos, su vivienda en Nápoles fue demolida por las autoridades debido a “abusos en la construcción”, según reportaron medios locales.

“Pasé de una masía histórica a un departamento, por suerte están mis primos que me hospedaron porque si no, no sé a dónde hubiera ido “, contó en una entrevista a un programa de televisión.

A pesar de todo, Davide se muestra optimista ante la vida en sus redes sociales, en donde acumula miles de seguidores a los que les comparte vistazos de su presente.