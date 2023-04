Por afectar a Shakira, Piqué se queda sin sus hijos: así comienza la nueva vida de Sasha y Milan

Luego de casi un año envuelta en una tormentosa y mediática ruptura, Shakira finalmente ha podido salir de España con sus hijos, dejando atrás las groserías de Piqué y su madre.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Shakira reveló los motivos que la llevaron a establecerse en España y cómo ahora está lista para una nueva vida.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor (...)”, se lee.

Cabe destacar que la separación de Piqué no ha sido la única razón de su decisión sino también la frágil salud de su padre, quien ha tenido que ser internado en un par de ocasiones en los últimos meses. Hace unos días, su madre también tuvo que ser atendida en una clínica por una trombosis.

Por otro lado, la situación con su ex suegra, Montserrat Bernabeú no ha sido la mejor ya que ha trascendido que ella nunca la aceptó, que llegó a amenazarla y que incluso ocultó la relación extra marital de su hijo.

Aunque se había especulado que la colombiana se mudaría hacia mediados abril, las cosas se movieron más rapido y todo luego de darse a conocer que presuntamente Piqué habría enviado una carta de desalojo a cambio de ceder la custodia de sus hijos.

“Lo mejor está por venir”. “Un mal padre, un mal ejemplo para sus propios hijos. No les hará falta”. “Pique y su familia,una basura total”. “La infancia es la parte más IMPORTANTE en la construcción de una relación entre padre e hijo, no habrá forma de recuperar el tiempo perdido”. “Va a ser ese tipo de padre que llega a la vejez abandonado y se queja de que sus hijos no se preocupan por él”. “Piqué pierde a sus hijos cada vez más por culpa de una mujer que ni siquiera respeta su relación como padre. Me hace odiar cuando veo la escena de su madre apretando su rostro. Qué rabia hacia esa mujer y él demasiado débil”. “Shakira es exitosa, poderosa y millonaria, no necesita limosnas de ese poco hombre”. “Piqué ya perdió todo, incluídos a sus hijos”, se lee en redes sociales,

Así ha comenzado la nueva vida de Sasha y Milan fuera de España

El domingo 2 de abril, Shakira salió de Barcelona junto a sus hijos con destino a Miami. Aunque los fans aplauden la decisión de la cantante de iniciar una nueva vida lejos de Piqué y su familia, muchos han cuestionado sobre lo que pensarán y sentirán sus hijos y su nuevo hogar.

El programa español, Y ahora Sonsoles, a través de la periodista Lorena Vázquez, aseguró que “los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión”. Incluso añadió que su padre, “Gerard Piqué, está muy molesto con esta marcha”.

Milan, quien actualmente tiene 10 años y Sasha, de 8, fueron el fruto de la relación de más de 12 años entre Shakira y Piqué. Los cuatro formaban una familia “ejemplar” hasta inicios de 2022, cuando estallaron los rumores de una infidelidad por parte del ex futbolista.

A pesar de que los menores nacieron y vivieron toda su vida en España, la periodista española reveló que más allá de la nostalgia de dejar a su padre y sus amigos, los niños están emocionados por un nuevo comienzo en Estados Unidos.

Por ahora se sabe que Milan y Sasha comenzarán clases el 11 de abril en el exclusivo colegio de Miami, Country Day School, donde además asisten los hijos de Alejandro Sanz, gran amigo de Shakira. Las colegiaturas rondan los 45 mil dólares al año y está entre las 20 mejores instituciones educativas.