“Más guapo y maduro”: Así luce exentrenador de Piqué con el que Clara Chía habría tenido un romance

La vida de Clara Chía Martí sigue dando de qué hablar pese a sus intentos de huir de la prensa y de pasar desapercibida. Nadie le perdona a ella y a Gerard Piqué su romance en medio de la relación que el exfutbolista tenía con Shakira, lo que los ha convertido en una de las parejas más repudiadas.

Aunque ellos han aparecido presumiendo su amor siguen apareciendo detalles del pasado de la joven de 23 años como lo fue el romance que tenía con el hermano de uno de los mejores amigos de Piqué, pero ahora ha salido a la luz una presunta aventura amorosa que tuvo con alguien muy cercano a Piqué.

Se trata de Pep Guardiola, ex técnico del F.C. Barcelona, y quien entrenó a Gerard en sus primeros años en el Barça y con quien Clara no solo tuvo un romance, sino que también habría engañado al ex de Shakira.

Así de guapo luce Pep Guardiola, con quien Clara Chía habría tenido un romance

Al parecer la empleada de Kosmos conoció a Pep hace unos años atrás al haber estudiado en el mismo colegio que lo hicieron sus hijos, mientras que Piqué confesaba hace unos días los castigos que le ponía cuando era su entrenador por su indisciplina como futbolista, pese a que aseguró que tenían una buena relación.

“Para fin de año, siempre hacía mucho frío y yo me la pegaba doblada, entonces todos los años yo llegaba con anginas todos los 2 de enero. No sé por qué él vio una foto mía con la nieve y yo en manga cortas para fin de año y me castigó, me acuerdo que me puso una multa de 12 mil euros y no me convocó para el siguiente partido pese a que habían venido mis padres y yo viajé en un vuelo de tres horas. Además me hizo pagar una comida para el equipo que me costó un montón”, añadió.

Actualmente, Guardiola tiene 52 años pero es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo futbolísticos por su porte elegante y varonil con los que habría conquistado a la nueva novia de Piqué.

A través de las redes sociales la noticia de la infidelidad se ha vuelto viral pero más de uno ha entendido las razones de Clara al tratarse de un hombre más guapo y maduro a comparación con Gerard, quien ha sido tildado de “prepotente”, “inmaduro” y “mal padre”.

“Este si es un hombre de verdad”, “Es más guapo y maduro que Piqué”, “Es más viejo que Piqué pero más interesante”, “Todas entendemos a Clara”, es parte de los comentarios.