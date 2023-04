“Messi y Shakira no te habrían hecho eso”: Piqué y el desprecio que le hizo a un fan

Luego que Gerard Piqué menospreciara a los fans de Shakira al calificarlos como “robots” a quienes no conocería nunca, vuelve a ser criticado por rechazar a un fanático de él mismo, lo que respalda las teorías que lo tildan de “prepotente y “egocéntrico”.

La imagen de Piqué ha quedado por el subsuelo luego de su polémica separación con Shakira y su tórrido romance con Clara Chía Martí, la mujer con la que le fue infiel a la madre de sus hijos. Desde entonces han aparecido videos de algunas actitudes que tuvo con la colombiana y con sus hijos que lo han expuesto como el peor padre y pareja.

Si bien, los famosos se deben a su público, al parecer al catalán le resbala tener gente que lo apoye, al punto de ser indiferente y hasta grosero con quienes lo llegaron a apoyar a lo largo de su carrera.

El desprecio de Piqué con un fanático

Recientemente, el ex de Shakira fue abordado por un joven durante la final de la King’s League en el Camp Nou, quien se encontraba junto a sus hijos: Milan y Sasha, y no dudó en pedirle una foto.

Sin embargo, el campeón del mundo en 2010 se la negó de inmediato, incluso sin mirarlo a los ojos.

“No, no, aquí no, por favor”, dijo Piqué, mientras el chico volteaba totalmente decepcionado.

Su gesto fue duramente rechazado por algunos internautas quienes recordaron lo prepotente y egocéntrico que ha demostró ser a lo largo de su carrera como futbolista y como pareja de la barranquillera.

Incluso otros rechazaron las intenciones del joven de tomarse la foto con él, al tratarse de uno de los hombres más repudiados del momento por infiel y mal padre.

También le mencionaron ante tal desplante que eso no se lo habrían hecho Shakira y hasta Lionel Messi, pues han mantenido humildad y respeto con sus fans. Otros usuarios aprovecharon para recordar que también les había hecho el mismo desprecio en distintas oportunidades.

“Shakira claramente te hubiera dicho que sí”, “Piqué no vale nada, Messi nunca te hubiera dicho que no”, “Por eso es que le sacan la session”, “Que mala onda la de este tipo”, “Eso no es raro en él, me lo hizo en el aeropuerto”, “Así es él. Fuimos hace unos años atrás a España con un equipo de niños de Puerto Rico y ni siquiera los saludó a ellos de lejos. Los otros jugadores sí”, comentaron.