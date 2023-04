Lo compromete: Piqué tiene miedo porque se filtró la presunta carta de desalojo para Shakira

Otro capítulo se escribe en la “novela” de la separación de Shakira y Gerard Piqué. Ahora está relaciona con la partida de la estrella musical de España, pues el pasado 1 de abril, salió del país luego de que, presuntamente, le llegó una carta de desalojo de su propia mansión, en la que vivía con los dos hijos que la pareja tuvo durante los 12 años de relación.

Sería Joan Piqué, el padre del exfutbolista, quien presuntamente envió la misiva en la que le daba plazo a la cantante de quedarse hasta el 30 de abril en ese lugar. La colombiana, inicialmente, dejaría Barcelona el 6 de enero de este año, tras un acuerdo por la custodia de los niños, pero no lo hizo porque la salud de su padre está muy deteriorada y sería operado el siguiente mes.

La sorpresa habría llegado con la supuesta orden de desalojo y no tuvo otra opción que salir de la mansión que ella misma compró junto a Gerard. Ella se fue de Europa y aún se desconoce el paradero, pues aún no ha llegado a Miami, Estados Unidos, donde se tiene planificado que viva. Se cree que esté en algún lugar del Caribe, donde tiene propiedades.

Pero, ¿Cómo la mansión que ella compró terminó siendo de su exsuegro? Pues, según los conductores del programa Chismes No Like, presuntamente, el abogado de los Piqué, Vilaseca Ferrán, le armó la empresa The She Wolf Invesment SL, a Shakira en España “para esconder de Hacienda todo el dinero de la cantante y donde se manejaron 220 millones de dólares, la mitad de la fortuna de la artista.

Y desde septiembre de 2022, la mansión en la que ella vivía pasó a ser de una sociedad limitada, Inversiones BNC Two & Two SL, cuyo dueño es el padre de Gerard. Los presentadores del espacio televisivo afirmaron que fue él quien le dio la orden de desalojo a la interprete de “Dónde están los ladrones”.

Muerto de miedo

Se especuló que ella cedió los derechos del inmueble a cambio de la custodia de Sasha y Milan, y así la mansión quedó en la familia Piqué. Ahora el presidente de la King’s League, está aterrado porque esa misiva salió a luz pública, lo que no solo beneficia la imagen de la madre de sus hijos, sino en Hacienda también.

Ferrán Vilaseca, “al parecer usó las empresas de Shakira para beneficiar a los españoles, para luego dejarla con los problemas de Hacienda. La empresa de Shakira era responsabilidad de Ferrán y quien la usó para esconder dinero en Malta, Luxemburgo y las Islas Caimán. Él al presuntamente está siendo investigado por los depósito que hizo la compañía de Piqué en Andorra”, dijo Javier Ceriani, conductor del show.

Además, aseguró que la artista tiene muchísimas pruebas en contra de los españoles, pero no las divulgará hasta que sus padres salga de Europa, porque “Piqué tiene mucho poder en Barcelona, con Policía y los medios. Está asustado con la filtración de la carta que le enviaron a Shakira. Fue un revés.

También adelantó que Shak “tiene cosas grabadas, maltratos con los niños, (Gerard) la tiene agarrada con uno de los niños”. Por ahora, solo toca esperar que la artista aparezca y ofrezca declaraciones al respecto.