Con impactante foto, Geraldine Bazán muestra que está mejor que nunca de su rodilla

La actriz Geraldine Bazán vivió el susto de su vida en playa El Carmen, Cancún, México en diciembre del 2020 cuando tuvo un accidente en plenas vacaciones de fin de año con sus hijas. Mientras disfrutaba del esquí acuático sufrió un revés que impactó en su rodilla y la envió directo a urgencias médicas y luego a pabellón.

“Sí, ando con la rodilla desconchabadita (lesionada) al parecer ligamentos rotos. Lo comparto porque no nos damos cuenta de lo valioso de nuestra salud, hasta qué hay algo que no está al 100%...”, escribió la actriz en su cuenta en Instagram en enero del 2021.

Ella siempre mostró todo su proceso para concienciar a sus seguidores a valorar la salud. En un principio usó una rodillera estabilizadora en su pierna derecha, pero el dolor era muy intenso, por lo que al acudir al médico le diagnosticaron rotura de ligamentos, por lo que fue sometida a una cirugía para reconstruir todo.

“Literalmente me destrocé la rodilla, ligamentos cruzados, lateral y meniscos”, detalló la histrión. El proceso de recuperación fue bastante complicado y largo, pero a pesar de eso siempre mantuvo una excelente actitud: “Es un viaje de recuperación pesado. Hace falta mucha paciencia, actitud y fuerza. Nada con lo que no se pueda”.

En una entrevista que ofreció en mayo del 2021 al diario colombiano El Espectador, contó que debió andar en muletas un par de meses, que le permitió recuperarse aunque no al 100% y por el que no aceptó ningún proyecto televisivo hasta no estar perfectamente de salud. Pero, en cambio, se dedicaría al mundo empresarial.

Nunca se dejó apabullar por las circunstancias, por el contrario constantemente anunciaba a sus seguidores que “con alegría, buena disposición y disciplina”, saldría pronto de esa situación.

No podía correr bien

Las terapias han sido constantes, pero aún así tras haber pasado casi dos años del accidente se le pudo ver de nuevo en una playa en octubre del 2022, en donde corría hacia las olas, pero claramente se notó que aún tenía dificultad para correr, pues no apoyaba bien la pierna derecha.

Ella se le ha visto posando con su rodilla un poco flexionada, pero no por completo, por lo que aún estaba en franca rehabilitación.

Recuperada y regia

Con un body negro con mangas largas y unos sensuales zapatos de tacón medio atados al tobillo, la artista posó muy erótica. La imagen la acompañó con un mensaje sobre el bienestar de su rodilla:

“Como veneno en pequeñas dosis….Como dirían en Mty me la bañe con mi frase mamalona jajaja Bueno X, cómo pueden notar, la intención de esta foto es mostrarles que ya estoy mejor de la rodilla (me la destroce hace 2 años esquiando, y me tuvieron que operar) ya tengo toda la flexión yei!!!”, publicó en Instagram este jueves 6 de abril.

Unos días atrás ya había compartido otras fotos en la que se ve flexionando completamente la rodilla.