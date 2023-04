Thalía calla a quienes le dicen que se “quitó las costillas” con esta foto de su abdomen a sus 51

Thalía es una de las cantantes más famosas y exitosas que ha formado una sólida carrera con temas como Arrasando y A quién le importa.

La famosa además ha protagonizado miles de polémicas a lo largo de su carrera, ya sea por su físico, su relación, y hasta sus temas.

Una de las grandes polémicas que enfrentó hace años y aún la persigue es que se quitó las costillas para lucir un abdomen plano y de ensueño.

Sin embargo, ella siempre lo ha negado y hasta se ha burlado, asegurando que su figura es natural, y encantando con su belleza y abdomen tonificado.

Y aunque pasen los años, la famosa sigue luciendo espectacular, y prueba que los años no pasan por ella.

Thalía sorprende con su cinturita a sus 51 y la llenan de halagos

A t raves de sus redes, Thalía constantemente presume su figura y cuerpazo a sus 51 años en looks sexys que van desde vestidos hasta bikinis.

Y recientemente sorprendió mostrando su abdomen plano en un look compuesto por pantalón negro y top en el mismo tono, dejando ver sus cuadritos.

La famosa sorprendió a sus seguidores y dejó claro que no tiene nada que envidiar a las de 20, recibiendo miles de halagos.

“OMG está igualita que en el 2001″, “esta mujer es perfecta”, “no puedo creer lo hermosa que está”, “Thalía no aparenta su edad, se ve como de 20″, “tiene el abdomen más plano que yo y ni he tenido hijos jaja”, “que depresión ver el cuerpazo de Thalía jaja”, y “wow ella se conserva muy bien, no puedo creer que tenga 51″, fueron algunas de las reacciones en redes.

Thalía ha lucido su abdomen plano en diferentes looks sexys, como vestidos ajustados, tops cut out, y trajes de baño y deja claro que su dieta y ejercicios dan resultados.