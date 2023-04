Ángela Aguilar no cree en el matrimonio y sus poderosas razones las aplaude Angélica Vale

Ángela Aguilar no cree en el matrimonio Las razones de la cantante fueron aplaudidas por la actriz Angélica Vale, quien la entrevistó. (Instagram @angela_aguilar_)

La hija menor Pepe Aguilar ya está pensado en no casarse. Ángela Aguilar a sus 19 años no desea tener una relación para toda la vida, pues considera que no conseguirá alguien que le brinde un amor como el que ella vio en sus abuelos y ve en sus padres, que son su ejemplo y desea seguir.

Este miércoles 5 de abril estuvo como invitada en el podcast de la actriz Angelica Valle, que se llama Angelicales y transmite por Amazon. Allí reveló muchos detalles de su vida personal y profesional, y una de estas fue lo que piensa del matrimonio.

“Mis abuelos se amaron tanto, la historia de amor más profunda e increíble, que mi abuelo a los 80 años le traía flores todavía y cuando no podía caminar, le dio su embolia y no podía hablar, literal, todavía le podía cantar a mi abuela. Y mandaba a la gente a que le trajera flores del jardín, entonces, después de ver eso, y que mi mamá y mi papá acaban de cumplir 25 años de casados la verdad es que como pa’ que yo encuentre eso es muy difícil”, expresó la cantante.

Además, acotó que el coqueteo que se emplea en la actualidad no le parece nada romántico, ni atractivo: “En esta época el coqueteo es: ‘Te di like a tu historia”. Un punto de vista que compartió también la humorista y lo calificó como “difícil”.

Pero no solo la frialdad con la que se corteja ahora la tiene desesperanzada, ella tampoco cree en un amor eterno porque está enfocada en sus metas musicales: “Llegué en un punto en mi vida en donde (pensaba) Ay quiero un novio, ay quiero tener esa experiencia de que el amor, pero ahorita es: Voy a ir a cantar, voy a ir al estudio de que tengo que escribir y creo que ahora tengo suficiente experiencia para escribir del amor, del desamor. (...) Estoy como muy linda así solita”.

Angélica aplaudió su madurez emocional e, incluso, la instó a mantenerse siempre en la lucha por sus objetivos y deseándole que consiga a alguien que la ame como espera. “Está bien que no creas en el matrimonio porque es algo bien difícil. Claro que el amor te puede sorprender cuando menos te lo esperas, pero sí, tárdate uno 20 años, haz tus sueños realidad. Creo que exageré con 20 años”, le comentó.

Vale añadió: “Creo que es lo más inteligente que puedes hacer, porque yo creo que esto de formar una familia, si tienes una carrera fuerte como en nuestros casos, primero debes cumplir todo tus sueños antes de ser mamá o tener un matrimonio, porque sino no creo que te funcione. Por esto te digo que te tardes, primero cumple todos tus sueños profesional y ya si te sorprende el amor, pues llégale. y si no quieres tener también llégale”.

Pese a mantener esa posición frente a la vida de casados, Ángela no descartó ilusionarse: “Ojalá que alguien me llegue a sorprender”. Por ahora, espera con ansias el lanzamiento de su álbum de bolero en mayo y que grabó en La Habana Cuba.