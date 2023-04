¿Qué pasó con Polita de ‘¡Viva Los niños!’? Así ha sido su lujosa vida fuera de la pantalla

Adorable, así es recodada Polita, la dulce niña de la serie infantil ¡Vivan los niños!, que transmitía el Canal de las Estrellas en el 2002 y en el que participaron grandes artistas como Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo, Danna Paola y Miguel de León, entre otros. Ana Paula Cáceres encarnó a la pequeña Polita Valle de la Rionda, y hoy, 21 años después su cambio ha sido total y lleva una vida de lujos.

Ana Paula le dio vida a una niña de 8 años con sobrepeso que le encantaban las historias llenas de amor y las compartía con sus amigos del colegio “Patria Unida”. Pero eso no era una de sus cosas favoritas, pues la comida también ocupaba un lugar especial en su vida, por lo que su madre siempre le daba grandes tartas.

Ella se tomó a pecho el personaje y comió tanto, que subió de peso y ya no necesita el maquillaje que inicialmente le ponían para hacer el papel. Esto ocasionó un trastorno alimenticio con el que luchó durante toda sus adolescencia y hasta los 22 años.

Además, afectó su autoestima, porque constantemente era señala por su sobre peso en el colegio, según lo que contó a la revista TV Notas en el 2021, cuando compartió la evolución de su cambio radical.

El mundo de la actuación lo dejó atrás, para dedicarse a ella. Actualmente, a sus 28 años, reside en Cancún, México, tiene su emprendimiento Namastea Detox, sus propios productos naturales para desintoxicar “el cuerpo y la mente”, como aceites, cremas, jabones, té, entre otros, que venden en México y Estados Unidos.

Cuando cumplió 22 años tomó un diplomado de Health coaching (entrenamiento saludable) que usó conocerse más y descubrir de dónde provenía esa inmensa necesidad de comer descontroladamente. Ella también sufrió de depresión. Logró controlar sus emociones y alimentación. Conocerse también la llevó a emprender con su marca de té para desintoxicar.

Pero además es Travel Blogger, por lo que ha viajado por varios países como Francia, México, Colombia, Estados Unidos, Egipto, India, Canadá, Italia y más. A sus viajes la acompaña su novio, con quien tiene unos cuatro años de relación.

“Polita” sigue creyendo en el amor, las buenas historias, aunque tomó consciencia sobre la alimentación y ahora la cuida mucho para mantenerse saludable. Hace ejercicios y come saludable. Ella consiguió el régimen alimenticio que mejor le resultó, pues ahora come sano de lunes a viernes, mientras que los fines de semana se da los gustos que quiera, según relató en el 2020 para un programa de televisión.

Ha afirmado que está feliz y plena con su vida fuera de las pantallas, y en s cumpleaños envió un poderoso mensaje a sus 175 mil seguidores: “Vive tu vida y no te quedes con los what if… F*ck it (¿y si...?).