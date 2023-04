¡Merecía algo grande! Andrés García es despedido en medio de soledad y sus fans se indignan

Andrés García fue uno de los actores más importantes de México con una amplia trayectoria en la que apareció en más de 100 producciones entre telenovelas y películas donde robaba suspiros con su atractivo físico. Ahora el mundo del espectáculo llora su muerte a sus 81 años.

El actor falleció luego de sufrir por varios meses cirrosis hepática, tiempo en el que estuvo acompañado de su pareja Margarita Portillo y enfrentando distintas polémicas con sus hijos: Andrés Jr. Leonardo y Andrea a quienes decidió sacar de su herencia por no estar al pendiente de él.

Ahora el histrión está siendo velado en la casa de su esposa y a través de las redes sociales han comenzado a aparecer distintos videos e imágenes donde en los que sus fans se han mostrado indignadas.

Así ha sido el velorio de Andrés García

Con el féretro abierto en medio y escasas flores se vio acompañado el protagonista de Pedro Navaja lo que ha sido rechazado por internautas, pues muchos esperaban una ceremonia más digna al tratarse de uno de los actores más queridos y que tantas glorias dejó a al televisión.

“Que funeral tan mal no , yo creo este hombre se merecía otra clase de funeral más emotivo más organizado un funeral más homenajeado y con todos sus compañeros y amigos y en una sala más decente y el ataúd en un sitio más decente”, “Este señor es para que le preparen un funeral a todo dar como el fue grande sin escatimar en gastos”, “Un hombre tan grande a nivel mundial , sus últimos días triste y mira , el final mas triste”, es parte de los comentarios.

Además, la entrevista que Portillo concedió a algunos medios causo indignación al hablar sobre la convulsiva relación que mantenían con los hijos de Andrés quienes se desconoce si finalmente le darán el último adiós a su padre.

Leonardo había asegurado que viajó a Acapulco para visitar a su padre antes de saber su muerte pero explicó que la pareja de su padre no le respondió, lo que ella se encargó de desmentir.

“Yo fui la que le hablé y otra cosa que quiero aclarar es que Andrés no quiso reconciliarse con sus hijos, ¡fui yo la que quería que vinieran!”, sostuvo.

De igual manera, sostuvo que García no quiso hablar con su hija pues durante 10 años no había tratado de visitarlo.

“No ha venido en diez años y ahora que me estoy muriendo me está queriendo venir a ver”, le habría dicho Andrés a Margarita.

Sobre Andrés Jr. también habló luego que este asegurara que estaba de viaje en Italia por lo que no podría estar presente en el velorio de su padre pero Margarita asegura que miente.

“Miente, miente. Porque él me dijo cosas muy feas que no voy a decir. No me ofendió, pero no tenía intención de venir a ver a su papá”, dijo Portillo ante las cámaras de “Sale el Sol”.