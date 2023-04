Un amor invencible: La esposa de Hugh Jackman ha sido su pilar en la lucha contra el cáncer

De nuevo la angustia se apoderó del actor Hugh Jackman. Este 4 de abril anunció que debió someterse a dos biopsias en la nariz para descartar de nuevo la aparición del carcinoma de piel que lo ha afectado desde el 2013. Él ha tenido una dura lucha contra la enfermedad. En total, lo han operado seis veces y dos ellas fueron en esta zona del rostro.

El carcinoma basocelular que tenía en la nariz lo obligó a entrar por última vez al quirófano en el 2017 poco antes de estrenar la cinta Logan. Todo salió muy bien, pero ahora, seis años más tarde, de nuevo vuelve a la incertidumbre.

En su cuenta en Instagram contó que el médico le halló unos puntos en la cara y ordenó los exámenes para descartar o confinar el diagnóstico. “Lo sabré dentro de dos o tres días y se los haré saber”, dijo en el video que compartió en su cuenta en Instagram, y que ya tiene casi 7 millones de reproducciones.

“Sé que me has oído hablar de mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si le recuerda a una persona ponerse crema solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”, fue el mensaje que acompañó el material audiovisual.

Un gran pilar en su vida

Hugh no ha estado solo en toda esta batalla contra el cáncer. Su esposa Deborra-Lee Furness, de 66 años, no se ha separado de su lado desde el 1995 cuando se conocieron durante la grabación de la serie Correlli. Él quedó enamorado de ella al verla, pero no fue el único, el resto del equipo de filmación también estaba rendido a los pies de la actriz.

En el programa de Ellen DeGeneres, Jackman de 54 años, contó que decidió no hablarle Furness, pues pensaba que ya no valía la pena, pero todo eso la misma Deb (como cariñosamente él le dice) le preguntó por qué ya no se hablaba y él confesó que era porque ella era todo en su vida.

Esto la dejó enamorada hasta el día de hoy. En estos 28 años de casados no todo ha sido color de rosa, ya que ellos querían tener hijos, pero no pudieron. Se dieron mucha fuerza y ánimo, y su amor se fortaleció. Adoptaron a dos niños, Oscar Maximilian, de 20 años, y Ava Eliot, de 15.

Deborra ha estado en los episodios más complejos de “Wolverine”, como cuando tuvo una adicción al sexo, en el que no podía pasar más de seis horas sin tener relaciones sexuales.

Pero desde el 2013, acompaña a Hugh en este camino tan escabroso de su salud. Hace algunos años le contó a People Tv: “”El pilar de mi vida (…) Debajo de todo eso, lo único que existe es un amor profundo y duradero por Deb”.

Su esposa fue quien lo motivó a que acudiera al médico para saber qué le pasaba y así fue que descubrieron que tenía cáncer, en realidad fueron cuatro tipos, que el salieron en la nariz y en el hombro.

Ella también invitó a hablar de su situación, pues “Logan” no tenía conciencia sobre los estragos del sol en su cuerpo. Deborra lo acompaña cada tres meses a los chequeos y lo apoya en la campaña de concienciación sobre cómo cuidar la piel del sol para evitar el cáncer.