Culpan a Yailin de haberle prohibido a Anuel AA reconocer a su hija

Anuel AA volvió a ser foco de atención al usar sus redes sociales para comunicar que finalmente aceptó a la hija que tiene con Melissa Vallecilla, modelo colombiana. Sus palabras se dan un mes después de terminar su relación con Yailin La Más viral y el nacimiento de la hija que tuvieron en común, Cattleya.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente”, escribió en su cuenta en Instagram.

Fue a mediados del año pasado cuando la colombiana hizo público su embarazo y aseguraba que el bebé que esperaba era del reguetonero, tras varios meses de romance. Sin embargo, el negó que existiera tal relación y desconfiaba de su palabra.

Para el momento de conocerse la información Anuel era novio de Yailin y meses después anunciaban su boda, aunque a inicios de 2023 terminaron de separarse.

Culpan a Yailin de no dejar que Anuel reconociera a su hija

Luego que el ex de Karol G diera a conocer que había reflexionado sobre su paternidad con la pequeña Gianella, luego de estar presente en el nacimiento de su hija con Yailin, muchos han culpado a la dominicana de ser quien le impedía reconocer a la niña.

Y es que solo pasaron unas semanas de su separación cuando Anuel comenzaba a buscar establecer su vínculo como padre, por lo que muchos llegaron a la conclusión que ella no le permitía, tras conocerse de su existencia en medio de su romance y la tildan de “tóxica”.

“Este hombre desde que no esta con Yailin se ve mejor persona o es mi parecer”, “Por fin está regresando el Anuel enfocado en su Familia”, “Dejó a Yailin y ahora si la reconoce, al parecer ella era la tóxica”, “Yailin era el único obstáculo para reconocer a su otra hija, que más bonito lejos de ahí”, es parte de los comentarios.

Anuel y su mensaje de reconocimiento. (Instagram @anuel)

Por si fuera poco, la intérprete de ‘Chivirika’ decidió presentar a su hija en redes sociales solo con su apellido, eliminando el de su padre. El nombre real de la cantante es Jorgina Lulú Guillermo Díaz.