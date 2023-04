Anuel AA reconoce a su hija mayor: Ellas son las madres y sus tres retoños

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca”, esta fue la frase con la que el cantante de trap, Anuel AA, informó este 3 de abril que, tras varios meses de escándalos y negación, reconoce que es el padre de la hija de la modelo estadounidense Melissa Vallecilla.

En total, el artista puertorriqueño tiene tres hijos, un niño y dos niñas: Pablo Anuel (11), Gianella (9 meses) y Cattleya (RN), cada uno de una madre distinta. Pero, quiénes son ellas y cómo fue la relación que tuvieron con el cantante.

Astrid Cuevas

La influencer y emprendedora Astrid Cuevas fue el primer amor del intérprete de “Bebesita”. Su romance comenzó en el 2011. Se casaron muy enamorados y estuvieron siempre el uno para el otro. Tras un año de matrimonio se convirtieron en padres. Pablo Anuel Gazmey Cuevas llegó a sus vidas en el 2012.

Todo fluyó muy bien entre ellos, hasta que el 2016 al cantante lo detuvieron y condenaron a 30 meses de prisión por porte ilícito de armas. En ese tiempo ellos siguieron juntos, pero el amor ya no aguantaría más y cuando él salió en el 2018, acabó con el matrimonio.

Anuel mantiene una excelente relación con su hijo, aunque Astrid afirmó que él, presuntamente, no responde económicamente por el pequeño. Incluso fue precisamente una imagen con Pablo la que usó para dar la noticia de su hija mayor: “Tienes dos hermanitas hermosas y ay pronto estamos todos juntos, un día, pronto”.

Con él tiene una gran relación e incluso lo ha mostrado en sus redes sociales y en sus videos musicales, como ‘Monstruo’. Ella, por su parte, es el pilar del niño, y se gana la vida como modelo y cuenta con su propia marca de ropa para damas que comercializa dentro de Puerto Rico.

Actualmente Astrid no soporta a Anuel AA, incluso, lo acusa de usar su hijo para marketing. Su relación como ex y padres es muy turbia.

Melissa Vallecilla

Escandalosa, parece que este es el adjetivo que mejor le queda a las relaciones que tiene el boricua con las madres de sus hijos. Ayer por fin le dio la razón a la modelo estadounidense Melissa Vallecilla, quien desde junio del 2022 ha dicho a vox populi que su hija Gianella es producto de un fugaz romance que tuvo con él.

Todo este tiempo, él la descalificó y le dijo que era mentira, pero tras varias pruebas de ADN se confirmó lo innegable: es su bebita. Sobre ellos hay dos versiones, la de él y la de ella. Melissa tiene 28 años y asegura que fue pareja del artista urbano por unos ocho meses, mientras él estuvo con Yailin, la más viral.

Vallecilla es profesional en finanzas, tras estudiar en la Universidad de Houston. Tiene experiencia laboral en los departamentos de contabilidad de compañías petroleras. Según en declaraciones a People en Español, ella no buscaba ser madre. Denunció que Emmanuel, nombre verdadero de Anuel, trato de negociar la pensión alimenticia de la niña a cambio de su silencio.

Yailin la más viral

Tras romper con la cantante colombiana Karol G, con quien tuvo unos 3 años de noviazgo, inició un romance con Yailin, la más viral, una influencer y cantante dominicana. Fueron la pareja más odiada del 2022 después de Gerard Piqué y Calara Chía, pues los fans de la barranquillera aseguran que ella fue la tercera en discordia.

A mediados del 2022, Anuel nuevamente creyó en el amor para siempre y se casó con ella por el civil en una boda secreta y muy discreta. Al poco tiempo anunciaron que estaban esperando a su primer bebé. Los problemas no tardaron en llegar, pues Yailin estuvo involucrada en varios episodios de violencia con otras mujeres al tiempo que Melissa insistía que él le fue infiel con ella.

En marzo llegó la pequeña Cattleya, la mejor de los Gazmey, pero antes de su nacimiento, su padre anunció en un video en vivo a través de Instagram que ya su matrimonio se acabó, pero que a ella no le faltaría nada. Él estuvo en el momento del parto, pero no más. Hasta ahora no la ha visto.