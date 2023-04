5 fotos de Maribel Guardia por las que le piden que “pare” con las cirugías y filtros

A sus 63 años, Maribel Guardia sigue siendo una de las famosas más guapas del entretenimiento latinoamericano y es que se ha esforzado por mantener su escultural figura.

La propia actriz ha confesado haber pasado por el quirófano para hacerse varios retoques, pero también la constancia y disciplina tanto en la alimentación, como en la actividad física, han incidido en sus resultados.

“Yo tengo dos operaciones que nunca he negado. Me afilaron la nariz que, por cierto, la prefiero como la tenía antes. Después de dar a luz y amamantar a mi hijo, me arreglé el busto”, aseguró la costarricense en su momento.

Por eso, goza de un físico excepcional que muchos admiran, pero que otros también critican por lucir demasiado “irreal”.

Las fotos por las que han criticado a Maribel Guardia, le piden que pare con los retoques

Ya sea por ayudas estéticas o filtros de edición, la celebridad ha estado en la mira de los ‘haters’ recientemente por varias publicaciones en Instagram.

En una de ellas, la cintura de Maribel Guardia luce extremadamente diminuta y muchos se lo atribuyeron a que “se pasó de Photoshop”.

En especial, cuando presume las fajas de la marca Sol Beauty and Care, las cuales prometen una figura de reloj de arena.

“Todos sabemos que ese cuerpo no es real, deja de mentir”; “No está bien abusar del Photoshop”; “Con edición y filtros cualquiera luce así”; “Aceptar nuestro cuerpo y dejar de operarse también es amor propio”; “¿Son cosas mías o tiene hasta el durazno más grande?”; “Es hora de dejar de visitar al cirujano”; le dijeron en redes sociales.

La actriz no ha respondido ante estos señalamientos, pero no es la primera vez que recibe esta clase de críticas.