5 películas para volver a enamorarte de ti: te ayudarán a aumentar tu amor propio

La autoestima es fundamental para nuestro bienestar personal en general. Y es que no solo es la base de una buena salud mental, también es clave para relacionarnos de forma sana con el entorno.

No obstante, tener seguridad en sí mismo puede ser todo un reto en ocasiones y generar ansiedad, tristeza y también agobio, sentimientos que han enfrentado varios personajes de películas.

Te puede interesar: 4 frases que debes repetirle a tu hija a diario para fortalecer su amor propio y que nunca la lastimen

En el séptimo arte, hay incontables historias que resaltan la importancia del amor propio y la aceptación mientras sus protagonistas aprenden a tener confianza en ellos y descubren su valor.

5 películas que ayudan a aumentar la autoestima y el amor propio

Si estás buscando un filme sobre autoestima que te inspire a enamorarte de ti, te presentamos 5 películas que nos enseñan a amarnos y nos dan un boost de confianza instantáneo tras verlas.

Penélope (2006)

La película sigue a la tenaz Penélope Wilhelm, una joven que nació con nariz en forma de hocico de cerdo debido a una maldición que pesa sobre su acaudalada familia desde hace siglos atrás.

La única manera de romper el embrujo es que alguien se enamore de la protagonista tal como es; sin embargo, ella se cansa de esperar que esto ocurra mientras vive aislada en la mansión familiar.

Por esto, decide salir al mundo y rápidamente se convierte en el centro de atención de la prensa. Su popularidad la lleva a meditar sobre lo que representa ser amada y abrazar sus diferencias.

¿No es romántico? (2019)

La comedia romántica se centra en Natalie, una arquitecta con problemas de autoestima que es constantemente ignorada en su trabajo en Nueva York a pesar de sus esfuerzos por destacarse.

Su vida da un giro cuando es asaltada por un ladrón y, en el forcejeo, queda inconsciente. Al despertar, la cínica heroína se da cuenta de que su vida se convirtió en una comedia romántica.

Con el fin de salir de esta pesadilla, se propone cumplir con el gran cliché que distingue a todas las películas de este género: encontrar el amor verdadero, pero se lleva una gran sorpresa al final.

Sexy por accidente (2018)

El largometraje narra la historia de Renee Bennett, una mujer común y corriente que batalla a diario con sus muchas inseguridades en torno a su aspecto físico y su falta de confianza en sí misma.

Luego de golpearse la cabeza y perder el conocimiento en una clase de spinning, la protagonista despierta creyendo que luce tal como siempre ha querido, aunque sigue siendo la misma.

Tras esto, Renee gana una tremenda seguridad en ella misma, comienza a vivir sin complejos y las puertas de todos lados se le abren, pero ¿qué hará cuándo descubra que su imagen nunca cambió?

Dumplin’ (2018)

Ambientado en un pequeño pueblo en Texas, el filme sigue Willowdean Dickson, una adolescente con sobrepeso muy segura de sí misma a la que su madre, una exreina de belleza, llama “Dumplin”.

Luego de que una de sus mejores amigas fallece, la joven decide inscribirse en el certamen de belleza dirigido por su mamá a modo de protesta, aunque ella cree que lo hace por molestarla.

En el proceso, “Dumplin” enfrenta sus dudas ocultas mientras inspira a otras jóvenes que tampoco cumplen con los cánones de belleza a seguir sus pasos y provoca cambios en las tradiciones.

Cómo ser soltera (2016)

La producción narra la historia de Alice Kepley, una joven que decide terminar con su novio de toda la vida tras finalizar sus estudios en la universidad con el fin de lograr el cambio que anhela.

La protagonista se establece en Nueva York, en donde conoce a Robin, una compañera de trabajo que le muestra cómo disfrutar locamente de su soltería en una de las ciudades más grandes.

Al final, la comedia romántica nos recuerda que la soledad está subestimada y aunque tener una relación es muy bueno, no pasa nada si no tienes una, pues no hay mejor amor que el propio.