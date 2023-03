Britney Spears estaría embarazada nuevamente y estas fotos son la prueba

Hace pocos meses se dio a conocer que Britney Spears perdió el hijo que estaba esperando con su esposo, Sam Asghari, pero ahora todo apunta a que estaría embarazada nuevamente.

La famosa regresó a Instagram luego de cerrar su cuenta en varias oportunidades, pero en los últimos días se ha mantenido activa. Esto le permitió a los internautas captar las señales que apuntan a su estado de gestación, algo a lo que ella no ha hecho referencia todavía.

Las fotos por las que aseguran que Britney Spears está embarazada

Los rumores surgieron luego que en las últimas actualizaciones de la intérprete de Oops! I did it again mostrara el vientre más abultado, como si Britney Spears se encontrara embarazada con varios meses de desarrollo.

Britney Spears Muchos dicen que la artista está embarazada de nuevo (@britneyspears/Instagram)

En las fotografías y videos compartidos, la artista se muestra incluso bailando, muy contenta y sonriente, por lo que muchos consideran que su cambio físico y de humor se debe a que se encuentra en la dulce espera.

De hecho, en otra de las postales, la estadounidense se sujeta de forma cariñosa su barriguita con ambas manos, lo que parece indicar que se trata de un gesto de amor hacia su futuro bebé.

Britney Spears ya tiene dos hijos producto de su matrimonio con Kevin Federline. Actualmente son todos unos adolescentes, con los cuales ha tenido una relación cargada de altibajos, por la manera en cómo se desarrolló su tutela legal.

Los jóvenes viven con su papá y han tenido diferencias con su madre por los mensajes compartidos en las redes sociales, en especial, por aquellos donde ella luce más sexy y hasta sin ropa, presuntamente.

Ni ella, ni Sam Asghari, confirmaron esta noticia, pero los fans se encuentran ilusionados con que pueda consolidar la familia que siempre soñó.