Tras su separación con Anuel, fans recuerdan a Yailin el daño que hizo a Karol G ¿Karma?

Karol G y Anuel AA, por poco más de dos años, se convirtieron en la pareja del momento y un referente del género urbano, trabajando en diversas colaboraciones como ‘Location’, ‘Secreto’, ‘Culpables’, ‘China’ y ‘Dices que te Vas’, pero su relación se dio por terminada en abril de 2021.

Pero la ruptura de los cantantes de reggaetón se vio envuelta en polémica cuando Anuel dio a conocer su relación con Yailin la Más Viral poco meses después del anuncio con Karol G, esto, luego de que fuera el propio puertorriqueño quien pidiera una segunda oportunidad a la cantante de ‘Tusa’.

La tristeza le duró poco, pues logró encontrar el amor en la rapera, Yailin con quien hizo oficial su relación en enero de 2022, para después, llegar al altar el 10 junio de ese mismo año, casándose en una boda civil íntima y sencilla. Eso despertó el descontento de la red, luego de comparar la relación que tuvo Anuel con Karol G con la de la originaria de República Dominicana.

Algo al estilo Shakira y Piqué se despertó entre Anuel, Karol G y Yailin, entre burlas, críticas y algunas indirectas no solo en redes sociales, también en los conciertos que cada uno ofrecía.

¿Karma? fans de Karol G arremeten contra Yailin la más Viral tras su último posteo

Karol G y Yailin la más Viral, tuvieron momentos polémicos, entre ‘looks iguales’ y frases lanzadas en conciertos y hasta declaraciones del propio Anuel.

Pero fue la propia ex del reggaetonero quien, luego de dar a luz y entre rumores de depresión, compartió una frase que confundió a sus seguidores donde se leía “Si me necesitas abrázame, si ves mi defecto mejórame, no me dejes sola acompáñame”, esto desató teorías entre los fans acerca de que la dominicana estaba atravesando un momento complicado. Esto se aclaró luego de que se supiera que esto es un fragmento de su nueva colaboración con Shadow Blow.

Rápidamente, los usuarios no tardaron en recordarle a la cantante el tema y álbum recientemente lanzado de Karol G ‘Mañana será Bonito’, entre los comentarios se leía: “Todos a responderle esa historia diciendo ‘Porque mañana será bonito’”, “Estoy tan preocupa que le recomiendo escuchar MAÑANA SERÁ BONITO”, “Escucha la canción mañana será bonito de Karol G te ayudará a sentir mejor”, “Siii yo estoy desesperada al no saber nada 😮😮 lo que tengo claro es que mañana será bonito”.

La cronología del amor entre Anuel y Yailin

Poco tiempo después de celebrar su boda, Anuel y Yailin, el 21 de noviembre, anunciaron la llegada de su primera hija, Cattleya, pero a semanas de llegar al final de su embarazo, la pareja anunció su separación, hecho que habría desatado en la cantante una profunda depresión, despertando las alarmas de los seguidores de la rapera.

Luego de menos de un año de casados, el cantante confirmó la ruptura el 8 de febrero a un mes aproximadamente de darle la bienvenida a su hija, donde Anuel comentó a través de sus redes sociales “Yo y la mamá, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida”. Medios y seguidores, cuentan que a raíz de su separación, Yailin estaría atravesando por un periodo de depresión.