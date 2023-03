Hacen llorar a Cynthia Rodríguez y muestran que la maternidad elegida es lo más hermoso

La felicidad llegó completa al cantante Carlos Rivera y a su esposa la conductora de televisión Cynthia Rodríguez. Este martes 28 de marzo anunciaron que serán padres. Una noticia que tomó a todos por sorpresa y contagió de felicidad a sus fanáticos, que también esperan con ansias este bebé.

A través de Instagram, ambos compartieron una publicación para contarles a todos: “La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribió la presentadora de tv.

A pesar de que son unas de las parejas más reservadas del medio del espectáculo, compartieron su sueño hecho realidad con todos. Carlos y Cynthia se casaron en secreto, en una boda bastante íntima, y aún como esposos ninguno publica imagen del otro en sus redes.

Sin embargo, siempre encuentran la manera de manifestarse su amor. Como lo hizo recientemente Carlos, cuando lanzó su álbum Sincerándome, en el que le dedica algunas canciones a su amada esposa. Cynhtia ahora está más feliz que nunca, experimentando una de las etapas más ansiada por ella, ya que tenían tiempo tratando de ser padres.

Lloró por tanto cariño

Como era de esperarse, de inmediato las muestras de cariño no pararon de sumarse en la caja de comentarios de las redes de los dos artistas: “El bebé más esperado y no solo por los papis tan guapos; también por nosotras las riveristas, sin duda una bendición”. manifestó una de sus seguidoras.

Rodríguez leyó cada uno de las muestra de cariño y este miércoles 29 de marzo compartió algunos videos en sus historias para agradecer, pues fueron tan especiales que lloró de la emoción.

“Oigan no, no, no, hay muchos mensajes que estoy leyendo que me dicen que lloraron de la emoción y yo: ‘¡No, por favor estoy sensible!’ (bromeó) Ay gracias, no saben lo importante que es para nosotros y poder compartírselos y desrícelos, Gracias por emocionarse tanto con nosotros”, les dijo a sus fanáticas.

Además, confesó que el impactó el hecho de que muchas descubrieron que ella estaba embarazada solo por su mirada: “Estoy impactada porque las últimas veces, cuando subía las historias muchas de ustedes me escribían: ‘Estás embarazada’, ‘Porque ese brillo en los ojos’ y yo: ‘¿Cómo saben?’”.

El pequeño León aún no nace y ya la fanaticada pidió a sus padres poder conocerlo y también lo han llenado de regalos. La feliz mamá mostró algunos de los obsequios: peluches, cajas organizadoras, cuadros, toallas y juguetes.

Por ahora, los padres no han indicado cuántas semanas de embarazo tiene o para qué mes llegará el pequeño a sus vidas, pero se presume que ella ya haya superado los cuatro meses de gestación, pues aproximadamente a partir de las 20 semanas es que se puede conoce el sexo del bebé.