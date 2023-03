Ex de Jorge Salinas muestra a los mellizos que tuvo con él: fans no perdonan que la traicionara

Jorge Salinas ha estado con Elizabeth Álvarez desde 2008 y aunque parecían ser una de las parejas más estables del espectáculo, un escándalo de una supuesta infidelidad lo ha puesto en duda. El actor fue acusado de tener un presunto romance extramarital con quien fuera su nutrióloga y aunque circularon unas fotografías en donde aparentemente se están besando, este lo negó rotundamente:

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes (...) Yo no tengo ningún resentimiento a contra de ninguna revista (...) Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio. No la tengo ni la he tenido”, dijo en enero.

Por su parte, Elizabeth siguió publicando fotografías con él, así como mensajes de amor sin hacer caso a las habladurías.

A pesar de que el actor ha optado por mantenerse alejado de los chismes y se ha enfocado en la telenovela ‘Perdona nuestros pecados’, los escándalos con amores del pasado lo persiguen.

Ex esposa de Jorge Salinas comparte foto de sus mellizos

Fátima Boggio, ex esposa de Jorge Salinas ha tenido una vida privada, alejada de los reflectores por lo que es extraño ver fotografías de su día a día o de los hijos que tuvo con el actor.

Sin embargo, en días recientes han circulado imágenes de estos en las que se pueden ver lo mucho que han crecido. Jorge Emilio y Santiago están por cumplir 15 años por lo que ya no se ven como niños.

Jorge Salinas Jorge Salinas tuvo mellizos con Fátima Boggio (Instagram)

Ambos son la mezcla perfecta de sus padres y según se ha revelado, ambos son grandes deportistas. Mientras Emilio se dedica al surf, su hermano Santiago se prepara en artes marciales.

Algo que sorprendió fue que en una de las imágenes que circulan en redes sociales, aparecen posando con Gabriella Catañ, la hija que tuvo Jorge Salinas con Adriana Cataño.

Así lucen actualmente los mellizos de JORGE SALINAS, los jóvenes de ya 18 años son producto del matrimonio del actor con FÁTIMA BOGGIO, y como se aprecia en la imagen, llevan muy buena relación con su media hermana, hija de GABRIELA CATAÑO y el actor mexicano. pic.twitter.com/dIkwqp9J3K — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 28, 2023

La joven posee una gran belleza y ha destacado en redes sociales como creadora de contenido de temas de moda y belleza.

Mientras los tres parecen tener una relación cercana, internautas han cuestionado qué ha sido de Valentina, hija que el actor tuvo con Andrea Noli y a quien no había reconocido hasta hace poco.

“Regando hijos por todas partes y la hija que tuvo con Andrea Noli bien gracias”. “Y la chica a la que le costó tanto reconocer??”. “A todas les ha puesto el cuerno o las ha dejado con hijos”, se lee en redes sociales.

Las infidelidades de Jorge Salinas

En 1995 Jorge Salinas se casó con Fátima Boggio pero fue hasta 2009 que nacieron los mellizos Jorge Emilio y Santiago. Aunque todo parecía marchar viento en popa, se separaron ese mismo año, luego de que saliera a la luz la infidelidad del actor con Andrea Noli.

Jorge Salinas estando casado con Fatima Boggio, mantuvo un romance con una actriz e incluso de su relación nació una bebé. pic.twitter.com/jKOeGsfRiU — Demi RT 💗 (@Lovatic1705) January 18, 2023

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Andrea Noli reveló que conoció a Jorge Salinas gracias a Alexis Ayala y que lo que comenzó como una amistad terminó en romance debido a que el actor siempre fue un seductor.

“Él era un hombre seductor y yo una chavita encandilada, así se dio. Él tiene una personalidad seductora, estaba en un buen momento de su vida, fue atracción química y nada más”.

Fue en 2006 que estalló la polémica ya que se dio a conocer que ambos mantenían una relación cuando Salinas aún estaba casado con Fátima.

Sin dar más detalles, hacia finales de 2022 se refirió a Valentina como suya. “Todos son mis hijos, soy el único padre, todos los niños tienen diferente madre, pero soy el único y no los voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo soy el único padre de seis hijos, estoy siempre al pendiente”.