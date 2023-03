Becky G defendió a Shakira y ahora le piden a la colombiana que la ayude

Hace tan solo unas semanas atrás Becky G se declaraba team Shakira apoyando por completo a la colombiana tras la infidelidad que sufrió a manos de Gerard Piqué y Clara Chía Martí pero lo que no esperaba la reguetonera era que ahora ella misma iba a estar en el mismo lugar.

Y es que Becky G ha estado envuelta en polémica luego que una mujer acusara a su prometido Sebastián Lletget, de haberle sido infiel a solo tres meses de haberle dado el anillo de compromiso en una romántica velada en la playa.

Aunque ella se ha mantenido en silencio, el futbolista aceptó su error y le pidió disculpas públicamente a las que ella no ha respondido hasta el momento, pues al parecer se tomará su tiempo antes de hablar de lo sucedido. Lo que si es cierto es que ya no lleva su anillo.

Piden a Shakira que apoye a Karol G

Luego que la dominicana asegurara en una entrevista que apoyaba a Shakira, distintos internautas le han pedido a la barranquillera que también le muestre su apoyo y algunos hasta les recomendaron a las famosas unir sus voces para cantarle a los infieles.

“Tú eres team Piqué o team Shakira”, le preguntaron durante una entrevista a lo que ella intentó no opinar al respecto pero aseguró estar con Shak.

“Es un poco difícil porque yo estoy en una posición muy distinta, yo puedo imaginar un poquito como es estar de este lado no tanto como fan o como público, entonces no quiero tirar más gasolina al fuego”, dijo.

Sin embargo, los entrevistadores le pidieron fijar postura y no dudó en ponerse de lado de su colega.

Sus fans no han dudado en mostrarles todo su apoyo en medio del momento que vive y han resaltado su entereza al seguir enfocada en su crecimiento profesional.

“Becky no te lo merecías”, “A veces es mejor dejar ocultas las relaciones de las redes pues mira el escándalo ahora”, “Ánimo becky y no te cases no te lo mereces eres una grande!!!”, “Se viene remix de TQG Shakira, Karol G y Becky G”, le comentan.

Fue en diciembre de 2022 cuando Becky presumía el anillo que le entregó su pareja en redes sociales tras seis años de romance y pese a confirmarse la infidelidad aun mantiene en redes sociales sus fotografías juntos.