Sobrina de Eugenio Derbez actuó en ‘Soñadoras’ y pocos lo notaron: ¿se parece al actor?

Cuando se estrenó en el año 1998, la telenovela juvenil Soñadoras no solo cautivó a las audiencias con su emocionante historia, sino también con las actuaciones de un elenco de primer nivel.

La producción de Televisa contó con un reparto que mezclaba figuras veteranas de la actuación con rostros frescos de la época, como Silvia Eugenia Derbez, la sobrina del comediante Eugenio Derbez.

¿Qué papel encarnó la sobrina de Eugenio Derbez en Soñadoras?

Silvia Eugenia es hija de la única hermana del actor, quien se llama de igual forma. Ella inició su carrera en su juventud adoptando el famoso apellido artístico de su abuela, Silvia Derbez.

En la década de los noventa, tuvo su debut en las pantallas con un papel en la película Perros de presa (1992), según IMDb. En el filme, compartió créditos con estrellas como Andrés García.

Luego de su estreno, la incipiente actriz continuó encadenando papeles en diferentes producciones para el cine y la televisión, como Lazos de amor (1995) y Tú y yo (1996), hasta que llegó Soñadoras.

Dentro de la producción de Emilio Larrosa, Derbez se encargó de darle vida a Rosita Ruiz, la noble hermana de Julieta Ruiz, una de las protagonistas de la historia, encarnada por Angélica Vale.

Silvia Eugenia brilló como Rosita en 'Soñadoras' | (Televisa)

En la trama, a pesar de tener un rol menor, la sensata jovencita protagonizó varios momentos junto a su ambiciosa hermana y su mentiroso novio, Beto Roque, interpretado por Arath de la Torre.

En sus imágenes en el drama, la intérprete aparece inmortalizada en la flor de la juventud mientras lo deja todo, muestra su talento y lo poco que se parece a su tío en cada una de sus escenas.

Silvia Eugenia brilló como Rosita en 'Soñadoras' | (Televisa)

¿Qué hizo Silvia Eugenia tras Soñadoras?

Tras la telenovela, Silvia Eugenia continuó actuando en diferentes proyectos para las pantallas y el teatro. En este último ámbito artístico además se desempeñó como productora en varias obras.

Dentro de muchos de sus proyectos, la artista incluso trabajó con su tío. En algunos casos como actriz, en otros produciendo, tal como con las obras teatrales Opción múltiple y Un gallego en París.

No obstante, decidió retirarse de la actuación en 2012. En total, desde el final de Soñadoras hasta su despedida de los escenarios, la famosa actuó en 15 producciones para la pequeña y gran pantalla.

Silvia Eugenia promocionando un taller en 2013 | (Efekto TV )

Mi destino eres tú (2000), Salomé (2001), Así son ellas (2002), XHDRbZ (2002-2007), La familia P. Luche (2002) y Capadocia (2012) son algunos de los proyectos televisivos en los que trabajó.

En el séptimo arte, por otro lado, formó parte del elenco de largometrajes como Serafín: La película (2001), El lado oscuro (2004) e Hidalgo. La historia jamás contada (2010), de acuerdo al sitio citado.

En 2007, la artista además decidió abrir su productora de teatro con su tío: Entrepiernas Producciones. Con su empresa, se dedicó a crear proyectos y organizar talleres de artes escénicas.

¿Por qué Silvia Eugenia se retiró?

De acuerdo a varios medios, Derbez decidió dejar de actuar para centrarse en su trabajo como creadora escénica. Asimismo, optó también por deslindarse del apellido y la imagen familiar.

“Admiro, respeto, quiero y adoro a mi familia, nada más que yo soy la rara y la perfomancera y la cultural de alguna manera y eso me tocó y lo asumo felizmente”, dijo a una emisión radial en 2012.

“Y aunque también he hecho telenovelas y he hecho otras cosas asumo no llevar el apellido; desde que dije sólo soy Silvia Eugenia me ha hecho muy bien”, expresó en el programa, según TVNotas.

Sin embargo, al parecer, mantiene buenas relaciones con su dinastía y así lo dejó ver durante un tiempo con varias publicaciones en su perfil en Instagram, el cual no actualiza desde el año 2016.

A causa de su retiro y su nula actividad en redes sociales, se desconocen detalles de su vida como su edad, si tiene alguna pareja o cómo son sus vínculos con otros miembros del clan Derbez.