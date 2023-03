Sherlyn da lecciones de humildad tras su reacción con fans que querían tomarse fotos con ella

Sherlyn González ha logrado posicionarse como una de las actrices mexicanas más queridas por su talento frente a las pantallas donde destaca como actriz, bailarina y hasta cantante.

Pese a los comentarios negativos que recibe a diario por decidir ser madre soltera y por la crianza que mantiene con su hijo André, ella se ha ganado el corazón de muchos de sus seguidores por la manera de mostrarse tan real frente a ellos.

Incluso, más de una madre soltera ha logrado identificarse con su maternidad, por lo que más de una sigue su vida para seguir sus consejos o simplemente para sentirse acompañada con sus vivencias.

Sherlyn y el respeto que muestra por sus fans

La actriz que formó parte del elenco de la recordada telenovela Clase 406, se encuentra de viaje en la playa y mientras disfruta sus merecidas vacaciones en familia con sus hijos, sus padres y su hermana, ha sido captada por algunos fans, quienes no dudaron en acercarse.

Más tarde, fue consultada sobre este acercamiento para saber si fue de su agrado o desagrado.

“No te molestó que te pidiéramos fotos en el restaurante del hotel Dreams Sands”, le preguntaron.

La pregunta fue realizada a través de sus historias en Instagram y ella no dudó en responder con el cariño y respeto que siente por sus seguidores.

Te recomendamos: Sherlyn González revela cómo vivió en secreto los primeros meses de su embarazo

“Claro que no, me encanta conocerlos y siempre que me vean por ahí salúdenme que me da muchísimo gusto, creo que es de lo más lindo poder verlos de cerca, porque aquí los siento muy cerca pero verlos es todavía más lindo, así que cuando me vean por ahí salúdenme”, enfatizó.

La actriz ha presumido en redes sociales sus lujosas y relajantes vacaciones en el mar, viaje al cual decidió lucir unas largas trenzas para combinar con sus looks playeros.