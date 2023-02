Sherlyn González revela cómo vivió en secreto los primeros meses de su embarazo

La actriz Sheryln González está viviendo al máximo su etapa como madre, que conjuga muy bien con su rol de mujer exitosa. Este lunes estuvo compartiendo en el programa De Noche con Yordi, que transmite Unicable, en donde disfrutó mucho, pero también reveló algunos momentos de su vida y cuáles son sus metas a corto plazo.

Ella es madre de André González, su pequeño soñador de dos años, que nació el 30 de mayo de 2020 y que desde entonces ha sido el dueño de sus días y la razón para seguir adelante. Ser madre siempre estuvo entre los planes de la artista, pero no pudo materializar al lado de sus exparejas.

Tuvo una relación con el político Gerardo Islas, desde el 2012 cuando iniciaron su noviazgo hasta el 2016 que anunciaron su divorcio tras dos años de matrimonio. Sin embargo, en este tiempo no pudo concebir, pero eso no la detuvo en su meta.

Luego de la ruptura, tuvo otras relaciones sentimentales, pero en diciembre de 2019, nueve meses después de terminar con José Luis de Río Roma, anunció que estaba embarazada. Lo logró por inseminación artificial, y su bebé llegó en plena cuarentena radical de Covid-19.

Vivir a escondidas su embarazo

Vivir en secreto su mayor felicidad Sherlyn, de 37 años, le contó a Yordi cómo fueron esos primeros meses de embrazo en los que estaba sola, pero feliz.

“Yo siempre platiqué con ellos (mis papás), porque como han sabido mis relaciones amorosas no han sido las más acertadas. Pero si estaba clara en que quería ser mama y como mujer empieza a llegar a una edad en la que empiezas a renunciar al sueño. No es que no quieras, sino que no quiera ser mamá a los 40, pero es que hay un momento ya en el que el cuerpo ya no te da. Y a mí me empezó a rondar esta idea como a los 32 o 33 años. Lo platiqué con mis papás y me dijeron: ‘Ok, Sherlyn, te respetamos lo que tú digas’, pero ellos no lo vieron como posible”.

La actriz afirmó que vivió todo el proceso sola: “Yo no les dije: ‘acompáñenme, llévenme’. Sino a los tres meses llegué y les dije, porque no quería ser la pobrecita de: “Ay se embarazó, ay perdió al bebé!”, porque eso pasa muchísimo y vivimos esos duelos en silencio. Y yo no quería pasar de todo el mundo emocionado y luego ¡ay!. Entonces, hasta que no se dieron los tres meses yo no le dije nada a nadie, ni a mi mamá”.

Yordi le preguntó que cómo hizo cuando tenía malestares propios de la gestación, pues ella manifestó que todo lo que vivía se lo contaba a su propio hijo. Sherlyn ha sido fuertemente criticada por concebir de esta manera, ya que su hijo crecerá sin un padre, figura vital en la vida del ser humano, pero ella y su pequeño son felices de esta manera.

Además, reveló que este 2023 le dará una hermanita André. Este lunes publicó una imagen en la que se le ve una pequeña pancita, por lo que sus seguidores de inmediato expresaron su felicidad sobre el posible embarazo