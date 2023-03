Fernanda Castillo muestra sus rollitos, confiesa inseguridades y nos hace sentir identificadas

Pese a que es considerada una de las famosas mexicanas más guapas, Fernanda Castillo también sufre de inseguridades sobre su físico. Así lo reveló en su Instagram, tras recordar su participación en Dulce Familia.

Esta película marcó un antes y después en su vida. No tanto por el impacto a nivel profesional, sino porque tuvo que aumentar 15 kilos y enfrentar muchas dudas sobre su imagen corporal que creía superadas.

Lo que dijo Fernanda Castillo sobre su figura que nos hizo reflexionar

Esta cinta mexicana-chilena fue estrenada en el año 2019 y cuenta en su reparto con actores de la talla de Florinda Meza, Regina Blandón y Vadhir Derbez. Se centra en los padecimientos de las personas que hacen dietas, luchan contra su físico y la gordofobia imperante en la sociedad.

Por eso, Fernanda Castillo entregó lo mejor de sí para transmitir ese poderoso mensaje, ya que Tami, su personaje, es una mujer muy segura con su imagen, mientras que la actriz en ocasiones suele dudar de su belleza.

Esto generó en ella un fuerte choque interno, empezó a cuestionar su propia figura por la transformación a la que se sometió y comenzó un camino de amor propio para reconciliarse consigo misma.

“Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo ‘debía’ verme, mi cuerpo más se resistía”, escribió.

“Con los años fui aprendiendo a negociar con mi cuerpo, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando)”, agregó.

“Hasta el día en que paré y me rendí. No se rindió mi voluntad sino que solté la idea de que sólo valgo por como me veo. Empecé a darme cuenta de que todo lo que he logrado es gracias a lo que hay dentro de mí”, dijo Fernanda Castillo.