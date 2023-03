Dulce María halló el amor donde menos pensó y nos recuerda que debemos conservar la esperanza

“Tengo el corazón lleno de amor, de gratitud … creo que los tiempos de Dios son perfectos”, con esta línea, la cantante y actriz Dulce María, inició un motivo mensaje dedicado a su esposo Paco Álvarez, que se convirtió en su admirador número uno desde del 2016 y ahora es el padre de su hija.

La pareja se ha mostrado muy enamorada en sus cuentas de Instagram, en donde presumen sus casi 7 años de feliz relación. Se apoyan y defienden, como recientemente ocurrió cuando la estrella fue blanco de críticas destructivas por su aspecto físico tras parir a su niña.

La exRBD siempre le expresó sus sentimientos: “Le doy gracias a Dios por traerte a mi vida , porque sabía que existías y siempre te esperé , este amor nos dio el regalo más puro que es nuestra bebita, fruto de este amor único , verdadero , y eterno! Gracias por cuidar mi corazón ,por estar conmigo en mis momentos más duros y los más hermosos te amo eternamente”, le escribió el pasado 15 de febrero.

El director de cine tampoco se queda atrás: “No puedo creer lo increíblemente hermosa que eres, me enloquece cada vez que te veo y siempre veo algo nuevo de ti, algo que me sorprende. Cuando te veo actuar y cantar me dan ganas de llorar porque siento todo esto que hemos pasado juntos para cumplir nuestros sueños, todos los desvelos, los esfuerzos”, le escribió en su Instagram.

El inicio de la historia de amor

Son 11 años los que los separan, pero un amor inmenso en el que los une desde aquel momento en el que la artista de 37 años, grabó el videoclip de “No sé llorar’, y él fue el director. Su trabajo se lanzó en abril de ese año. Paco (48) quedó flechado por ella e inició el proceso de conquista. Fue en octubre cuando iniciaron su mágica relación.

Él estaba separado de su primera esposa, con quien tuvo tres hijos, pequeños a los que la cantante adoptó y los quiere como suyos. En el 2017 anunciaron a vox populi su idilio. Tres años duró su relación de novios, pues en el 2019 se comprometieron para amarse para el resto de sus vidas.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, Dulce María afirmó que halló en Paco todo lo que buscaba en una persona. Ella ya había sido pareja de Poncho Herrera, Pablo Lyle y Guillermo Ochoa. En el 2020 llegó el amor de sus vidas: María Paula. La pequeña de dos años es ahora el centro de sus vidas, y cuando cumplió años el año pasado, ellos compusieron una linda canción en su honor.

Ellos están enfocados en sus trabajos, pero sin descuidar lo más sagrado: su hogar. Dulce María estrenó la novela Pienso en ti y ahora se prepara para la gira del regreso de RBD.