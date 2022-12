“Pequeña”: La canción con la que de Dulce María le rinde tributo a los hijos del mundo

La música es el lenguaje del amor y la cantante Dulce María supo aprovechar todo su talento, junto al de su esposo el cantautor Paco Álvarez, para hacerle una canción a su hija María Paula, una melodía con la que también le rinde tributo a los millones de hijos en el mundo. Este sábado 1 de diciembre, la mexicana publicó “Pequeña” en su cuenta de Instagram.

“Pequeña’ Esta canción la hicimos para María Paula. Nuestra bebita que acaba de cumplir 2 años, pero está dedicada para todos los hijos y todos los que tenemos el privilegio de ser padre. ¡En realidad para todos! Porque todos tenemos algún ser querido que amamos y que nos ama , en donde quiera que estén, ya sea en este o en otro plano, ¡para que nunca se sientan solos! Para que recordemos que tenemos que vivir !! Porque está vida es un viaje que a veces se va muy rápido”, con este mensaje la también actriz acompañó el video de la canción que es una recopilación de todos sus momentos como madre y las mejores etapa de la bebé.

Las reacciones en Instagram fueron de inmediato, y la primera en comentar fue Anahí, una de sus grandes amigas y con quien compartió en la famosa serie de RBD. Los internautas también le pidieron a “Mía Colucci” que se sumara y la componga una canción a su hijito.

“No tengo hijos, y no se si algún día los tenga, pero sinceramente esta canción me hizo provocó tantas emociones”, “Dulce María, eres la definición de una artista, perfecta en todo lo que haces”, “Dulce Esta es tu mejor canción porque habla de la persona que es el amor más grande, eterno y valioso que se puede tener en la vida”, “Dulce Esta es tu mejor canción porque habla de la persona que es el amor más grande, eterno y valioso que se puede tener en la vida”, comentaron sus seguidores en las diversas plataformas.

Actualmente, el video de “Pequeña” ya acumula más de 32 mil visualizaciones en Youtube y 273 mil “Me Gusta” en Instagram. Ha causado gran sensación entre toda su fanaticada, por el emotivo mensaje: “...Si algún día estamos lejos, no dudes de lo que nos unió, no hay distancia que pueda con lo grande de nuestro amor , desde un sitio lejano siempre te vamos a cuidar , desde cualquier otro plano lo que sentimos no acabará jamás”, es parte de la letra.

La intérprete de Roberta, en RBD, se convirtió en madre el 3 de diciembre de 2020 y en una entrevista que ofreció a ¡Hola!, declaró: “No solo nació ella, nació otra mujer que no conocía y que estoy conociendo, que es la dulce mamá”. Ella se casó con Paco Álvarez en el 2019 y siguen más enamorados que nunca, trabajando juntos por la bella María Paula.