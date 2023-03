La razón por la que murió Rebecca Jones a sus 65 años

La televisión mexicana está de luto tras conocerse la muerte de la actriz Rebecca Jones quien falleció a sus 64 años, luego de una carrera de más de 40 años en donde destacó en distintas producciones en las que estampaba su talento.

A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa se pudo conocer la noticia y han sido distintos los actores mexicanos y de otros países quienes lamentaron su pérdida.

Según sus representantes, falleció “acompañada, en todo momento, por sus seres queridos”.

La enfermedad que causó la muerte de Rebecca Jones

Aunque la prensa de Rebecca no confirmó el verdadero motivo de su muerte, desde hace algunos meses atrás se había rumorado que el cáncer de ovario que padeció hace algunos años atrás, había aparecido nuevamente.

Incluso, su exesposo Alejandro Camacho había hablado sobre su situación y el nuevo padecimiento del cáncer, aunque ella misma se encargó de desmentirlo.

“Es el padre de mi hijo, pero que no vive conmigo ni sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar acerca de mi salud”, aclaró.

Sin embargo, su salud seguía en un claro deterioro y a principios de noviembre de 2022, se internó de manera voluntaria en un hospital de la Ciudad de México ante una afección respiratoria.

Te recomendamos: 5 fotos de Rebecca Jones joven que confirman era una de las más hermosas y talentosas de su época

El diagnóstico había sido neumonía, situación que la hizo dejar las grabaciones de la telenovela Cabo y permanecer en el hospital por varias semanas.

Sus últimas apariciones ya preocupaban a sus fans por lucir más delgada, pero ella se negaba a que la vieran con lástima por lo que dijo que estaba muy lejos de eso.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, pidió.

Tras su muerte, Danna Vázquez, su relacionista pública confirmó en Venga la alegría que se despidió “sin dolor”, pero también dijo que “había luchado ya otra vez contra esto” lo que demuestra que padecía cáncer nuevamente.

“Rebecca siempre quiso alejar de su nombre las palabras de la enfermedad, y yo no soy quién para volverlas a traer... nunca quiso que se le ligara con la enfermedad, siempre luchó”, dijo.

La periodista Verónica del Castillo colgó un mensaje de despedida a través de su cuenta en Instagram donde recalca que su deceso fue “por cáncer de ovario 3B”.