El lado más vulnerable de Rebecca Jones: sufrió abortos y los problemas con su único hijo

Rebecca Jones fue la protagonista de las telenovelas mexicanas más icónicas. De El maleficio (1983), a El ángel caído (1985) y Cuna de Lobos (1986-1987), la actriz marcó un parteaguas en la pantalla chica en la década de los ochenta y de ahí se mantuvo como una de las grandes en telenovelas como La vida en el espejo (1999-2000), El alma herida (2003-2004) y Para volver a amar (2010-2011).

Jones también dio un salto al formato serie en proyectos como Sr. Ávila (2014), La Doña (2016-2017) y ¿Quién mató a Sara? (2022), entre otras. Cabo, producción de El Güero Castro, fue su última telenovela, la cual por problemas de salud no pudo terminar.

Fue durante las grabaciones del año pasado que la actriz presentó un cuadro de neumonía que se agravó y la obligó a dejar la producción en la que participaba junto a Bárbara de Regil y Matías Novoa. La misma Jones desmintió que se trataba de una reaparición del cáncer de ovario que se le había detectado en 2017 sin embargo, se anunció que pese a su recuperación, no podría volver y que sería reemplazada por Azela Robinson como Lucía de Noriega.

La actriz falleció a los 65 años de edad, según ha dado a conocer su equipo de comunicación. Aunque nunca se especificó qué tenía, su salud se vino deteriorando poco a poco, luciendo un semblante frágil que preocupó a los fans. En entrevista con Sale el Sol, Danna Vázquez, representante de Jones aseveró:

Rebecca Jones estuvo casada durante 26 años con el actor Alejandro Camacho. Ambos trabajaron juntos en varias telenovelas como El ángel caído, Cuna de lobos, La sonrisa del diablo, entre otras. Juntos tuvieron a su hijo Maximiliano Camacho Jones y aunque fueron uno de los matrimonios más estables del medio artístico mexicano, finalmente se separaron.

“Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos’. No se borran (los 26 años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí”, dijo la primera actriz al respecto de la separación.