Macaulay Culkin y Brenda Song son ahora una familia de cuatro. La pareja dio la bienvenida en secreto a un segundo hijo alrededor de la Navidad del año pasado, según informó Us Weekly.

El protagonista de Home Alone y la ex estrella de Disney Channel tuvieron a su primer hijo Dakota en abril de 2021 y ahora han sorprendido con la noticia de la llegada del pequeño Carson, meses después de su nacimiento y un año después de que la pareja se comprometiera en matrimonio.

Culkin, de 42 años, y Song, de 34, trabajaron juntos en el set de Changeland en Tailandia hace cuatro años y desde entonces han estado juntos. El actor había expresado su deseo de tener hijos con Song en una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience, en agosto de 2018 y ahora ha cumplido su sueño de formar una familia con ella.

De un triste pasado a un presente feliz

El actor se convirtió a muy temprana edad en una superestrella lo que lo puso en el ojo público antes de siquiera poder tener la suficiente madurez y criterio de elegir sobre su vida. Culkin llegó a ser víctima del abuso físico de su propio padre, del acoso de los paparazzis y un hartazgo por la vida en Hollywood que en 1994 lo llevó a dejar de actuar cuando tenía 14 años.

En una entrevista de 2004 con Spin, reveló que todos los de su círculo le habían quitado dinero y que les había puesto un alto: “Eso es todo, no más, espero que todos hayan ganado su dinero porque ya no vendrá más de aquí”.

En The Early Show, Culkin dijo: “Estaba tan cansado. Había querido un descanso durante mucho tiempo y nadie me escuchaba. Cuando estaba en una posición en la que podía alejarme, simplemente lo hice”. En una entrevista de 2001 con Time, Culkin explicó: “Solo esperaba desaparecer de la faz de la tierra”.

Culkin encontró paz en lo privado

Aunque se han sabido pocos detalles de la relación de Culkin y Song, es claro que ambos han logrado una unió fuerte y una vida familiar feliz, libres de escándalos y de mirones. “Podría sentarme aquí y escribir interminablemente sobre lo maravilloso, amable, amoroso, genuino, leal, honesto, brillante e hilarante que eres, y lo agradecida que estoy de poder compartir y hacer esta vida contigo”, escribió la actriz sobre Culkin en una ocasión.

La vida es corta, tienes todas las oportunidades para aprovechar al máximo la vida que tienes en este momento. Esto es algo que Culkin ha aprendido a lo largo de los años en los que luchó por resurgir luego de haber tocado fondo.

Una vida privada es una vida feliz porque a medida que aumenta el respeto que tienes por tu propia privacidad, el drama, las malas energías y el estrés en tu vida disminuyen instantáneamente.

Vivir una vida privada simplemente significa elegir cuidadosamente qué detalles personales compartes con los demás y con quién los compartes.

Mantener tu vida privada te permite establecer límites y prohibir que las personas se entrometan en tu negocio o te den consejos no solicitados. No le deberás ninguna explicación a nadie y no te sentirás presionado a demostrarles nada.