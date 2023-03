La triste historia de Ke Huy Quan, el niño de Indiana Jones que ganó un Oscar a sus 51 años

Pocos registraban en el rostro de Ke Huy Quan, la imagen del niño asiático que conquistó en películas como Indiana Jones y el templo de la perdición y Los Goonies, las cuales lo catapultaron en la cima del cine como estrella infantil en los años 80.

Y es que aquel niño que iniciaba su carrera se comenzó a apagar con el paso de los años, pero logró volver a los cines como el ave fénix al punto de colgarse su primer Oscar como mejor actor de reparto este 2023, por su fenomenal actuación en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

El actor originario de Vietnamita es un ejemplo de resiliencia tras convertir las tragedias que ha vivió a lo largo de su vida, en un impulso para conseguir el éxito.

“Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando. ¡Mamá me acabo de ganar un Oscar! Mi viaje se inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé acá, en el escenario más grande de Hollywood”, dijo, con lágrimas en los ojos, mientras todos lo aplaudían. “Dicen que esto solo pasa en las películas, no puedo creer que me esté pasando a mí. ¡Este es el sueño americano!”, dijo tras conseguir la estatuilla.

Así fue la trágica historia de Ke Huy Quan, ganador del Oscar

Detrás de cada uno de sus personajes se ocultaba un hombre que arrastraba un dolor desde su infancia. Y es que desde muy pequeño tuvo que huir de su país junto a sus padres y sus nueve hermanos ante la crisis política que atravesaba su país tras la guerra de Vietnam que acorraló a los Estados Unidos.

Su familia logró llegar a un campo de refugiados de Hong Kong, donde permanecieron por un buen tiempo en medio de la miseria.

“No era muy grande. Teníamos una cerca de tela metálica alrededor del edificio y solo había camas improvisadas una al lado de la otra. También, guardias para asegurarse de que no saliéramos”, contó hace un tiempo.

Su llegada al cine fue un mero accidente, pues fue uno de sus hermanos el que asistió a un casting del director Steven Spielberg y un grupo de productores y mientras él lo ayudaba con su libreto le preguntaron si estaba interesado en hacerlo también.

“¿Por qué no?”, pensó Ke. ”Al día siguiente recibimos una llamada de la oficina de Steven. Fui allí, entré en la habitación y estaban George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg. Pasamos toda una tarde juntos. Tres semanas después, estaba en un vuelo a Sri Lanka en una de las aventuras más increíbles de mi vida”, contó a la revista CQ.

Pese al éxito que había conseguido, intentar crecer en Hollywood siendo asiático no fue tarea fácil, por lo que fueron muchos castings e intentos fallidos para continuar con su carrera como actor.

“Fue muy difícil ser un actor asiático en esa época, mientras iba creciendo”, comentó en un reportaje que le hizo Jimmy Kimmel para su late night show.

Sin embargo, tuvo algunos papeles en series como Together We Stand o Head of the Class y en películas medio pelo como Breathing Fire, Passenger: Sugisarishi hibi o Encino Man.

“No había muchas oportunidades para mí. Era extremadamente difícil para un actor asiático. En Hollywood, muy pocos nenes actores hacen transiciones suaves y exitosas a la actuación adulta. Es muy difícil para muchos, pero creo que es cien veces, mil veces más difícil cuando sos asiático”, manifestó a CQ.

Fue su personaje como Waymond Wang el que le regaló su gran momento a sus 51 años, demostrando que los sueños si se cumplen con constancia y perseverancia.

“No creo que hubiera podido interpretar a Waymond si me hubieran dado el papel hace 10 o 15 años. Mirando hacia atrás en mi vida, con todos los altibajos que tuve, llegué a lo más profundo de mí para volcar mi vida entera en estos tres personajes diferentes”, detalló.