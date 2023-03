Jamie Lee Curtis luce orgullosa su colección de premios y revela curioso trofeo que ganó: opacó al Oscar

Jamie Lee Curtis recibe el premio a mejor actriz de reparto por "Everything Everywhere All at Once" en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Jamie Lee Curtis compartió con sus seguidores una foto de su colección de premios, y muchos fanáticos se sorprendieron al ver algo inesperado.

La actriz, de 64 años, originaria de Estados Unidos, fue la victoriosa de la noche al ser ganadora de su primer premio en la ceremonia de premiación de la 95.ª edición de los Premios Óscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el pasado 12 de marzo.

Jamie Lee Curtis ganó su primer Óscar por Everything Everywhere All At Once

Su papel como la auditora fiscal, Deirdre Beaubeidra, en la comedia dramática Everything Everywhere All At Once, le valió suficiente para ganar el más prestigioso premio del séptimo arte y, la película en sí, ganó el mejor largometraje.

Jamie Lee Curtis derrotó a otras actrices de su talla, como Angela Bassett, Kerry Condon, Stephanie Hsu y Michelle Williams para llevarse a casa el premio a la Mejor actriz de reparto.

El pasado miércoles, 15 de marzo, la actriz compartió una postal de su colección de premios actualizada, a través de Instagram.

En el título de la foto, Curtis bromeó a la inesperada “trifecta” de premios que ha recibido está temporada por Everything Everywhere All At Once.

En Instagram se volvió viral una imagen que publicó

En la imagen publicada, se puede ver la estatuilla dorada junto al premio Screen Actors Guild, que ganó el mes pasado por el mismo papel, y otro premio que parece ser un juguete sexual.

Este último fue el que llamó la atención de los seguidores, quienes reconocieron que salió de Everything Everywhere.

El personaje que interpreta Curtis ganó el premio al Auditor del Mes. El trofeo, sin embargo, parece ser un juguete sexual anal.

“Me encanta el premio del plug anal”, comentó un seguidor. Otra agregó: “El premio parece algo que se usa para sondar”.

“El segundo premio sin duda es inesperado”, afirmó un tercer fanático.