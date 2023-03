“No le avisó que se arreglara”: Evaluna es señalada por verse “sucia” en la celebración de Camilo

Camilo cumplió 29 años en medio de su gira De adentro pa afuera y aunque ese día tenía concierto en Lima, Perú, no perdió la oportunidad de celebrar en presencia de todos sus fans. “La felicidad. ¡Así se llama este momento de mi vida!”, dijo al describir el momento.

“Pasar mi cumple en medio de mi tour, en Lima, Haciendo lo que amo y con La Tribu cerquita = Felicidad”, escribió el colombiano en sus historias. “Elegí celebrar mi cumpleaños con ustedes porque siempre me apoyaron y eso jamás lo voy a olvidar”, expresó el cantante ante el público.

Camilo Camilo celebró su cumpleaños durante su concierto en Lima (Instagram)

Sus suegros Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, así como cuñados, no dejaron de enviarle sus mejores deseos en redes sociales. Por supuesto, su esposa Evaluna Montaner también le dedicó un emotivo mensaje junto a una serie de fotografías íntimas en las que incluso comparte momentos inéditos del parto:

“Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo!! Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra “papá” y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi🤎(Tribu, de nada por la ultima foto)”

Las críticas a Evaluna

La felicitación no se quedó en palabras plasmadas en Instagram ya que la cantante también lo acompañó sobre el escenario para interpretar el tema Por primera vez, así como Índigo y Machu Pichu.

“Par de cochinos que no se bañan”. “Pero le hubiese avisado antes Camilo a ella porque mira con la ropa que salió”. “Camilo no le avisó que se arreglara”. “Canta horrible y se viste peor”, se lee en los videos que circulan en redes sociales.

Evaluna y Camilo ignoran las críticas

Evaluna y Camilo suelen ser blanco de críticas por su aspecto, su estilo de vida y la forma en la que ejercen su paternidad o se expresan amor. Sin embargo, lejos de prestar atención, ellos siguen disfrutando del momento. Para Evaluna, lo más importante era acompañar a su esposo en uno de los momentos más emotivos de su gira, no estaba ahí para darle gusto a nadie más ni para cumplir expectativas ajenas sobre cómo debe verse para ser considerada suficiente.

El intérprete de Ropa cara no dejó de agradecer por las celebraciones cumpleañeras que tuvo y destacó el apoyo de Evaluna y de sus fans.

“Ayer fue mi cumpleaños. Y por primera vez lo viví en un escenario, al lado de La Tribu.Creo que me cantaron el cumpleaños 750 veces, y en todas trataba de pensar qué deseos pedir… y era muy difícil… porque lo que tengo, lo que he vivido, lo que he acumulado en el corazón y el espíritu es suficiente. Es más que suficiente.Suficiente. Esa es mi palabra por estos días.Y no terminé pidiendo nada para mí… pero sí un montón de cosas para la gente que amo.Gracias por tanto. Tantísimo.Te amo @evaluna me haces sentir en el pico del Everest pero sin el frío de estar ahí”