Piqué usa a sus hijos para defenderse de la session de Shakira y lo humillan: “ahora si piensas en ellos”

A dos meses de que Shakira lanzara su session 53 con Bizarrap, el tema más sonado del momento y el cual contiene fuertes dardos a Gerard Piqué y a la mujer con la que le fue infiel, el exfutbolista fue directamente consultado sobre su opinión y aunque intentó darle una lección a la colombiana terminó nuevamente con fuertes criticas.

Y es que el catalán no solo le fue infiel a la madre de sus hijos, sino que también metió a su amante directamente en su mansión e hizo público su romance a solo tres meses de conocerse su ruptura.

Piqué reconoció que ha escuchado la canción y aunque intentó evadir el tema lanzó una polémica indirecta a la madre de sus hijos.

Piqué intentó humillar a Shakira pero no cuenta con la moral suficiente

Durante una entrevista en el programa de radio El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté, aprovechó para intentar darle una lección de padre a Shakira, pero se le olvidó que no cuenta con la moral suficiente para criticarla.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, puntualizó.

Gerard Piqué lanza un dardo a Shakira: "Los padres tenemos que intentar proteger a los hijos" pic.twitter.com/Xumz2OfxQm — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 14, 2023

De igual manera, resaltó la presencia que tuvo su hijo Milan en la primera retransmisión de la Kings League, situación que llevó a la cantante a emitir un comunicado asegurando que no había dado permiso para que su hijo fuese parte del espectáculo y dejando claro que era algo con lo que no estaba de acuerdo.

Te recomendamos: El dardo de Shakira a Clara Chía que pasó desapercibido en su show con Jimmy Fallon

“Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz. No estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, sostuvo.

El catalán intentó dar lecciones de padre pero muchos le recordaron como no le importó su integridad emocional al exponer su relación como lo ha hecho y bromear al día siguiente con la canción de su pareja al aparecer con un Casio y un Twingo.

“Por eso te compraste un twingo al día siguiente de salir la cancioncita? Para proteger a los nenes?”, “Por eso expones a tus hijos en tus movidas con Ibai?”, “¡Un buen padre no humilla a la MADRE de sus hijos!... Un buen padre respeta a la MADRE de sus hijos!!.. Un padre no traiciona a la MADRE de sus hijos!!”, “Él los protegía llevando a la amante a su propia casa”, “Ahora si piensa en ellos”, es parte de los comentarios.