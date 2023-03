Elizabeth Gutiérrez y los desplantes que le ha soportado a William Levy en nombre del “amor”

Elizabeth Gutiérrez ha tenido que soportar los señalamientos en redes sociales luego de las constantes apariciones junto a William Levy y tras finalmente confirmar que se reconciliaron a más de un año de haber anunciado su ruptura.

Son más de 20 años los que han compartido juntos, tiempo en el que formaron una familia junto a sus hijo Kailey y Christopher, con quienes han posado en cada una de las festividades más importantes, pero también han enfrentando distintos escándalos relacionados directamente con las infidelidades el galán de telenovelas.

Luego de celebrar el cumpleaños número 17 de su hijo mayor, Elizabeth presumió la cita que tuvo con Levy con una historia en su cuenta en Instagram con la que le llovieron las críticas y más de un seguidor le recordó los distintos desplantes a los que la ha sometido el padre de sus hijos.

Elizabeth Gutiérrez y los desplantes que ha soportado de William Levy

Distintas infidelidades

No han sido ni una, ni dos infidelidades a las que William ha dejado expuesta a la madre de sus hijos, pues en cada telenovela que ha realizado se le ha vinculado con algunas de sus compañeras de trabajo, incluso algunas de estas aventuras han sido confirmadas por las involucradas.

Algunas de las mujeres involucradas han sido: Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete y Alicia Sanz.

Bracamontes contó en su libro biográfico ‘La pasarela de mi vida’ la experiencia que vivió con el cubano luego de mantener un romance tras protagonizar la telenovela ‘Sortilegio’ en 2009.

El mismo habría llegado a su fin luego que él actor le confesara que Elizabeth estaba embarazada, aunque en aquel entonces ambos negaron al relación, años después ambas se lanzaron indirectas por la publicación de su libro.

Sus razones para no casarse

A pesar de los años que llevan juntos y sus hijo, Levy sigue considerando que ella no es la mujer indicada para llegar al alatar y así lo confesó en una de sus últimas entrevistas.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, confesó.

Sus palabras indignaron y más de uno mostró pena por Elizabeth luego que confirmara que no la considera la mujer de su vida.

Las veces que la ha ignorado

Por si fuera el histrión no suele tomar en cuenta a la actriz durante sus salidas y pocas veces la ha presumido en su redes sociales, a diferencia de ella.

Durante sus últimos viajes Levy solía ir adelante y Elizabeth atrás junto con otras personas.

Los distintos desplantes del famoso han llevado a que los internautas le pidan a ella que tenga más amor propio y que deje de perdonar y sufrir en nombre del amor.