¿Falla total? Los vestidos más criticados de los Oscar 2023: flecos, olanes y flores gigantes

No puedo creer que Laverne Cox lleve un Vera Wang custom y esté tan mal armado :( con su altura y su porte no había por qué ponerse a inventar. Parece ejercicio de drapeado creativo.

Esos guantes como anchos y el fajón que es como intentando ser nude y no lo logra 🫣#Oscars pic.twitter.com/hZiHMCHahj