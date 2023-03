Como una diosa: Ángela Aguilar muestra por primera vez su diminuta cintura con sexy bikini

La hija menor de Pepe Aguilar está demostrando que ya la niña inocente quedó en el pasado. Este sábado 11 de marzo dejó con la boca abierta a sus 9 millones de seguidores de Instagram cuando los sorprendió al posar en traje de baño. Esta es la primera vez que deja ver tanta piel de su cuerpo.

La cantante de 19 años encendió las redes sociales al posar muy sexy con bañador de dos piezas negro en México a bordo de un yate. Con las frases: “Este pez ya no muere por tu boca 🐟Este loco se va con otra loca 🌊Estos ojos no lloran más por ti”, la artista compartió tres imágenes muy sensuales.

Por supuesto, los halagos le llovieron: “Que Curvas tan bonitas tienes angelita tengo 17 años y quisiera estar así de bella😢🙌que bonita te vez y alegre❤️🙌”. Ángela sorprendió con una contundente respuesta de sororidad: “Todos los cuerpos son bonitos”.

Pero los haters no faltaron, quienes la acusaron de retocar las fotos, he haberse hecho una liposucción y “es hora de vender el cuerpo, cuando ya no vende entradas”. Sin dudas, siguen destilando todo su odio en cada una de las publicación que la pequeña del clan Aguilar hace.

Incluso cuestionaron si su padre le dio permiso para subir esas imágenes sexis, pues como se recuerda, en diciembre de año pasado, Pepe tuvo que intervenir en una publicación de Ángela para defenderla, ya que estaba siendo atacada luego de que ella manifestara que era 25%% argentina, pero que no lo explicaría porque no lo entenderían.

Esto enojó a los patriotas, quienes descargaron en su contra y Aguilar tuvo que ponerle freno a muchos al comentarle uno a uno para exigir respeto.

Sin embargo, la intérprete de “La llorona” le grita al mundo que ya no es una adolescentes circunspecta y abraza la mujer atractiva en la que se convertido. Esto lo ha puesto en evidencia en su mismo perfil, en donde se nota su evolución en sus más de 1400 publicaciones.

Hace tres años lucía atuendo más holgados que cubrían casi todo su cuerpo, vestidos con escotes recatados, pero el paso del tiempo muestra a una Ángela que deja ver su abdomen, unos pantalones o corsé que realzan su cintura de avispa, blazer sin blusa debajo, así como una sensual sesión de fotos a blanco y negro. Sin menospreciar su paso como modelo de lencería de la cantante Rihanna.

Este progreso también la hizo probar el amargo trago de gente malintencionada, quien creó un montaje de su rostro en un video para adultos, material que corrió como pólvora en internet, razón por la que manifestó que emprendió acciones legales en contra de los responsables. El asunto está siendo manejado por una de sus tías que es abogada.