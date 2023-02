“Las mujeres cuando unimos somos poderosas”, Ángela Aguilar muestra su apoyo a Yuridia

La noche de este lunes 13 de febrero la cantante Ángela Aguilar presentó su nueva colección de perfumes Mexicana Enamorada y aprovechó la conferencia de prensa para conversar sobre cómo fue subestimada como empresaria, así sobre cómo se enfrenta a los ataques de los que ha sido víctima, y en relación con el episodio que vive actualmente su colega Yuridia, con quien hizo un dúo en el 2022.

La hija mejor Pepe Aguilar afirmó que cuando le presentó su idea de crear una línea de fragancias a ciertas personas, estás no creyeron en su capacidad: “Fui a hablar con diferentes personas para ver qué pensaban de los perfumes, qué pensaban de la idea, ni si quiera les enseñé cómo era, cómo olían, y me dijeron que mejor sacara otra canción, otro disco y que me dedicara a vender mis discos. Me enojé y por eso están aquí”.

Ángela presentó “Alegría”, “Caricia” y “Mexicana Enamorada”, tres fragancias para cada ocasión y target, con el que espera seguir conquistando, además acotó que es un producto 100% mexicano, ya que desde la tapa hasta su contenido fue elaborado en tierras aztecas.

Así se enfrenta a los ataques

La intérprete de Llorona aseveró que ha sido duro, pero se apoya en sus seres queridos para salir adelante. Recientemente, la artista sufrió un ciberataque sexual en el que se divulgó un video pornográfico editado con su rostro, por lo que anunció que iniciaría acciones legales en contra de los atacantes, causa que ya está encaminada y que lleva una de sus tías, quien es abogada, afirmó en la entrevista.

“La fuerza más grande es mi familia y el amor que tengo por lo que hago y la honestidad con la que lo hago. Nací en una gira junto a mis abuelos, saqué mi primer disco a los 8 años con la idea de que la música mexicana en un muy importante para todos. (...) Me siento muy tranquila con la mujer que soy, con lo que estoy haciendo hoy y de donde vengo”, manifestó la estrella musical.

Los hates se ensañaron contra Ángela, luego de que en diciembre de 2022, durante un juego de la selección de Argentina en el Mundial de Fútbol en Catar, ella afirmara en una publicación en Instagram que es 25% argentina.

Apoyo a Yuridia

Ángela y Yuridia hicieron una súper dupla el año pasado, cuando la cantante de La Academia sacó su álbum Pa’ luego es tarde, en el que incluyó el tema “Qué agonía”, que fue compuesto por Ángela. Ambas se destacaron con la canción que ha sido un total éxito en México.

Esta semana Yuridia ha vivido unos episodios en los que la conductora del programa Ventaneando, Pati Chapoy, señaló que Yuridia estaba haciendo un “berrinche” para no dar entrevistas a este espacio televisivo, en donde nunca se habló mal de su cuerpo, solo ellos solo decían que era una cantante estupenda, pero estaba “gorda”.

Esto enfureció a Yuridia, quien rompió el silencio y manifestó que por declaraciones como las que ofreció Chapoy ella vivió uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando tenía 18 años, en el que pensó en suicidarse, ante los ataques que presuntamente sufrió luego de que los haters estuvieran al parecer, influenciados por las opiniones que se emitían en el programa.

Ante esta situación, se le consultó a Ángela cuál era su mensaje hacia ella y respondió: “Yo amo a Yuridia con todo mi corazón. Sacamos ‘Qué agonía’ que es una de las canciones mas vendidas en México, mas de 160 millones de vistas en Youtube, en Spotify también es una de las canciones más escuchadas”.

Continuó: “Después de ese lanzamiento, su disco se volvió uno de los más vendidos en México, y eso enseña que las mujeres somos bastante poderosas cuando nos unimos. Así que mi pensar, ahorita he estado un poco enfoca en el lanzamiento y no he visto mucho, pero sigo diciendo: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Yuridia anunció este lunes que espera su segundo hijo, quien llegará en agosto y se llamará Benicio, por su parte, Chapoy le pidió disculpas, tras ser señala por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de fomentar la discriminación, ya que “la ‘gordofobia’ limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos”.