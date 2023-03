¡Lo merece todo! 5 veces (y más) que Guillermo del Toro ha puesto en alto el nombre de México

El momento más esperado del año ha llegado: la ceremonia de los premios Oscar 2023 en la que lo mejor del cine de llevará la tan anhelada estatuilla dorada.

Desde mayo de 2022, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la 95.ª entrega anual de los Oscar se llevaría a cabo en marzo y que volvería al icónico Dolby Theatre de Hollywood. El presentador de televisión Jimmy Kimmel será el anfitrión de esta edición, aunque se trata de la tercera ocasión que lo hace.

¿A quiénes encuentras? Esta es la foto de la Class 2023 de nominados al #Oscar - Ahí está Tom Cruise, Colin Farrell, Steven Spielberg, Austin Butler, Ana de Armas, Angela Bassett, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro… Foto: A.M.P.A.S. pic.twitter.com/gqRzBIeo14 — De Película (@Depelicula40) March 11, 2023

Según los amantes del cine, la contienda está muy reñida, con títulos como The Whale, The Fabelmans, Elvis y Everything Everywhere All at Once como las contendientes más fuertes. Hasta ahora Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Brendan Fraser (The Whale) son los favoritos a mejor actor mientras que Cate Blanchett (Tár) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) han provocado discusiones reñidas sobre quién de las dos merece la estatuilla por mejor actriz.

México más presente y fuerte que nunca

Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro los mexicanos que han dado las producciones más importantes a Hollywood están nominados aunque no precisamente en la categoría de Mejor Director.

¡Los tres amigos vuelven al Oscar! 🇲🇽



Por segunda vez en la historia, producciones encabezadas por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu han sido nominadas en la misma edición de los premios de la Academia. En 2007 fue la primera ocasión que esto sucedió. pic.twitter.com/fhCo1cL3Jx — SensaCine México (@SensaCineMx) January 24, 2023

Cuarón competirá Mejor Corto con Le Pupille, Iñarritu lo hará de la mano de Darius Khondji por la fotografía deBardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades y finalmente Del Toro, estará en la contienda con Pinocho.

Guillermo del Toro, el gran favorito

Aunque existen un sin fin de versiones del cuento original de Pinocho de 1883, escrito por Carlo Collodi, Guillermo del Toro supo darle la vuelta con una perspectiva completamente nueva. El director mexicano no sólo buscó hacer otra adaptación de la historia sino que hizo toda una reimaginación a la que le puso todo su corazón.

Pinocho de Guillermo del Toro Netflix © 2022 (mandraketheblack.de/mandraketheblack.de/NETFLIX)

La cinta sin duda es un deleite visual que además deja grandes lecciones de vida que van desde el aprender a aceptarnos hasta cómo lidiar con la muerte. Si bien a lo largo de ésta escuchamos varias frases que nos dejan pensando, el final contiene sin duda la reflexión mayor. No es de extrañarse que todos quieran que la cinta nominada a mejor largometraje de animación se lleve “el premio mayor”.

El cineasta mexicano ha puesto en alto el nombre de México

Pinocho arrasó en la temporada de premios

La cinta producida por Netflix superó la versión live action que Disney estrenó ese mismo año y llegó a convertirse en la favorita de los cinéfilos y críticos en todo el mundo. Estos son algunos de los premios que acumuló en la categoría de Mejor Película Animada:

Pinocho de Guillermo del Toro Netflix © 2022 (Netflix)

Golden Globe 2023

Critics Choice Awards 2023

Bafta 2023

Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles:

Washington D.C. Area Film Critics Association Awards

San Diego Films Critics Society

Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago ( en la categoría de Mejor guión adaptado)

en la categoría de Mejor guión adaptado) Hollywood Music in Awards (en las categorías de Mejor banda sonora en una película animada y Mejor canción original en una película animada)

(en las categorías de Mejor banda sonora en una película animada y Mejor canción original en una película animada) Asociación de Críticos de Cine de Dallas Fort Worth (Mejor película animada y Mejor banda sonora)

En 2022 también se lució con El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)

Vivimos en un mundo donde Nightmare Alley de Guillermo del Toro, The Fabelmans de Steven Spielberg, The Northman de David Eggers y Babylon de Damien Chazelle son fracasos de taquilla 🎬 pic.twitter.com/HKwin8prM6 — Jorge Baez 🎬 (@Cuacarraquear2) January 30, 2023

El cineasta imprimió mucho de México en la cinta protagonizada por Bradley Cooper y Cate Blanchet. Del Toro dejó claro que le gusta retomar la tradiciones y costumbres de su país, con su propia interpretación.

La imaginación de Guillermo del Toro, un orgullo nacional

El Laberinto del Fauno (2006) pic.twitter.com/Kwe3EbJZBn — CINEMA 505 (@CINEMA505) February 12, 2023

Los monstruos de Guillermo del Toro son icónicos en todo el mundo. El mexicano ha diseñado y animado diversas películas como el Laberinto del Fauno, Hellboy y la Forma del agua con lo que ha ganado gran reconocimiento incluso por los japoneses, quienes lo adoptaron como Totoro-san, en honor al clásico de los estudios Ghibli, “Mi vecino Totoro”.