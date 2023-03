Kate del Castillo es feliz con su novio, pero no se casará: ¿por qué acabaron sus matrimonios?

Los últimos meses han sido de grandes alegrías para Kate del Castillo no solo por el éxito que cosechó en el terreno profesional con el estreno de la tercera temporada de La reina del Sur.

También porque el plano personal todo va de maravillas gracias su noviazgo con el cinefotógrafo Edgar Bahena, con quien lleva casi dos años de una superfeliz y discreta relación sentimental.

Sobre su nuevo amor, la actriz de 50 años ha hablado poco, pero en cada ocasión ha dejado claro que está muy enamorada y contenta en su romance actual. No obstante, no piensa casarse.

“Imagínate a mi edad casarme otra vez, ya sería el colmo”, dijo a medios en 2022. “Estaríamos bien ridículas casándonos a esta edad”, opinó ante la idea de una doble boda con su hermana.

Sin embargo, aunque no hay ni habrá planes de boda con Bahena, Kate sabe lo que es estar casada porque ha llegado en el altar en dos ocasiones y ambos matrimonios terminaron en divorcio.

¿Por qué terminaron los dos matrimonios de Kate del Castillo?

De hecho, no sería raro pensar que la negativa de la mexicana a contraer nupcias no solo obedezca a sus creencias sobre la edad, sino también a las experiencias que ha tenido en el pasado.

Por esto, a continuación, recordamos los dos mediáticos matrimonios de Kate del Castillo y las diferentes razones por las que acabó separándose de sus exesposos.

Luis García

La primera vez que Kate del Castillo se vistió de novia fue para casarse con el futbolista Luis García Postigo en 2001. En ese entonces, eran la pareja del momento y la actriz estaba muy ilusionada.

Sin embargo, un año y medio después, se anunció su divorcio en medio de rumores de violencia intrafamiliar por parte del jugador mexicano hacia la protagonista de telenovelas como La mentira.

Al respecto, Del Castillo no habló sino hasta lustros después para confirmar que las especulaciones eran ciertas y ella decidió separarse tras aguantar abuso físico y psicológico desde el inicio.

“Era un matrimonio violento”, reveló en Red Table Talk: The Estefans en 2020. En la charla, la estrella rememoró que todo comenzó con abuso emocional y rápidamente escaló hasta lo físico.

No obstante, decidió callar por vergüenza. En el momento que todo estalló y tuvo que lidiar con las especulaciones de la prensa y el público, decidió huir de todo y radicarse en los Estados Unidos.

“No se lo conté a nadie. Estaba secuestrada en mi casa. No me dejaba salir, nada. No quería ni que trabajara”, reveló a las presentadoras de esta edición del programa, Gloria, Lili y Emily Estefan.

Además, recordó que él era “muy gracioso, amable y muy encantador. Luego lloraba hasta cansarse. Me abrazaba y me pedía de rodillas: ‘¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda!”

“Estaba tan enamorada y realmente quería que funcionara. Lo intenté todo”, aseguró la estrella, quien además dijo saber que el matrimonio había sido un error “desde la luna de miel”.

“Esperaba a que él se durmiera para poder salir y simplemente llorar. Pensaba: ‘¿qué caraj… hice?’ Era un hombre diferente. Me daba miedo realmente”, destapó.

Durante la conversación, asimismo recordó el momento exacto en el que decidió divorciarse.

“Se fue al Mundial de Japón. Cuando se marchó, me miré al espejo y me vi tan espantosa que no me reconocía en el espejo. Me dije: ‘Se acabó. Ni un día más”, contó.

Tras ese devastador instante de autoconciencia, Kate decidió marcharse. En medio de esto, sus entonces suegros la llamaron para preguntarle si sabía de García y ella decidió decirles todo.

“¿Se acuerdan que en Navidad él tenía arañazos en la cara? Pues no se cayó como dijo. Se los hice yo porque me daba patadas y me estrangulaba. Fui yo intentando sobrevivir y se los digo porque me voy”, rememoró que narró con un nudo en la garganta.

Desde que se dio a conocer la ruptura, Luis ha permanecido en silencio ante las revelaciones de Kate sobre su relación. Su divorcio finalizó en el año 2004.

Aarón Díaz

La segunda y última vez que Del Castillo contrajo nupcias fue con Aarón Díaz. La pareja comenzó su relación en 2006. Al año siguiente, terminaron presuntamente por la diferencia de edad.

Y es que Aarón es nueve años menor que Kate. No obstante, se reconciliaron y se comprometieron. En 2009, se casaron por el civil en Las Vegas. Luego lo hicieron en una boda religiosa en México.

Su matrimonio parecía un cuento de hadas, pero dos años más tarde anunciaron su ruptura. En ese entonces, se dijo que la distancia por sus apretadas agendas y la brecha de edad los separó.

Sin embargo, tiempo después, la intérprete de Teresa Mendoza reconoció que no se quería casar y tampoco estaba enamorada de su segundo esposo, pero lo hizo para satisfacer a sus padres.

“Fue muy estúpido e irresponsable de mi parte porque sabía que no iba a funcionar. Aarón era mucho más joven que yo, divertido y demás”, contó al programa antes mencionado.

“Hicimos muchas cosas increíbles que me encantaron y no había podido hacer antes. Empezamos a vivir juntos y mis padres odiaban eso porque son conservadores y querían que me casara”, explicó.

“Es un buen hombre. Era divertido y nada como el otro (Luis García). Era agradable y hermoso, pero yo simplemente no estaba enamorada, para ser honesta”, confesó.

En su plática a corazón abierto en el programa, la famosa además aprovechó para enviar un mensaje a las personas que la critican por haberse casados dos veces y no tener hijos.

“Quiero decirle a la gente que es porque quise. Es mi elección. A veces, la gente no puede elegir. Yo vivo la vida que quiero. Mi vida, no la de nadie más”, concluyó.