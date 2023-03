El triste final del actor de Marcial en ‘Sin tetas no hay paraíso’: así fueron sus últimos días

Fabio Restrepo debutó en la televisión dando vida a Marcial en 'Sin tetas no hay paraíso' | (Caracol Televisión)

Uno de los personajes más recordados de la serie colombiana Sin tetas no hay paraíso, la producción que María Adelaida Puerta protagonizó en el año 2006, sin duda, es Marcial Barrera.

El narcotraficante retirado que se convierte en el esposo de la protagonista, Catalina Santana, se grabó en la memoria del público con su personalidad y su decisivo papel en la recta final de la trama.

El capo era alegre y generoso con Catalina, pero también desconfiado, inestable y radical, por lo que cuando se entera del desprecio que ella siente hacia él, no duda en reemplazarla pese a quererla.

Al final, la joven muere luego de que el atentado que planeó contra su propia vida prosperara, mientras él se dedica a gastar su dinero mal habido con Yésica, la mejor amiga de su exesposa.

Aunque muchos vieron y conocen de memoria el desenlace de este personaje en la historia de Gustavo Bolívar, pocos saben cómo fue el final del talentoso actor que le dio vida: Fabio Restrepo.

Fabio Restrepo debutó en la televisión dando vida a Marcial en 'Sin tetas no hay paraíso' | (Caracol Televisión)

¿Qué pasó con Fabio Restrepo tras Sin tetas no hay paraíso?

El histrión debutó en televisión con su papel en Sin tetas no hay paraíso. En ese entonces, tenía 47 años y apenas habían pasado dos desde que arrancó su carrera actoral por un giro del destino.

Y es que Restrepo era un taxista en Medellín cuando conoció a Víctor Gaviria en 2001. El director le ofreció un rol en Sumas y Restas (2004) y, aunque no soñaba actuar ni tenía experiencia, aceptó.

Su extraordinario trabajo en el filme lo hizo merecedor de los aplausos del público y de la crítica; asimismo, el incipiente actor ganó premios por su talento innato dentro y fuera de Colombia.

Luego de su estreno, el carismático artista decidió seguir actuando, pero no fue nada fácil perseguir una carrera en el medio artístico. No obstante, todo cambió cuando se ganó el papel de Marcial.

Fabio Restrepo en 'Sin tetas no hay paraíso' | Caracol Televisión

Su interpretación de este personaje ayudó a despuntar su carrera. A partir de entonces, prosiguió imbatible expandiendo su trayectoria y se convirtió en una figura en las pantallas colombianas.

Rosario Tijeras (2010), Escobar, el patrón del mal (2012), Lady, la vendedora de rosas (2015), Anónima (2016) y Enfermeras (2019) son algunas de las producciones televisivas en las que trabajó.

Mientras, el cine, mostró su gran talento en películas como García (2010), Chocó (2012), Revenge Strategy (2016), ¿En dónde están los ladrones? (2017) y Caballo de acero (2018), por citar algunas.

Por otro lado, durante el parón en el mundo del espectáculo por la pandemia de coronavirus en 2020, el actor decidió no quedarse de brazos cruzados; en cambio, abrió un canal de YouTube.

En esta plataforma, comenzó a publicar los proyectos que produjo y protagonizó con sus cuatro hijos, quienes decidieron seguir sus pasos en el medio artístico, como la serie Oficina de sicarios.

Desgraciadamente, el fulgor de esta gran estrella se apagó inesperadamente a comienzos del año pasado a causa de complicaciones derivadas de la covid-19. El famoso tenía 62 años de edad.

Los últimos días del actor de Marcial en Sin tetas no hay paraíso

La tranquila vida de Restrepo, entre su carrera y su vida familiar, cambió cuando se contagió con el coronavirus a finales del año 2021. Sobre el cómo se infectó, hay diferentes versiones todavía.

De acuerdo a testimonios de periodistas y allegados en Expediente Final, Fabio acudió a una clínica en Medellín por una caída el 23 de diciembre y lo internaron porque era diabético e hipertenso.

Durante su estancia en el centro, el artista vacunado aparentemente se contagió con el virus. Empero, otra hipótesis afirma que contrajo la enfermedad en el rodaje de la serie junto a sus hijos.

Aunque no se supo cómo se contagió y tampoco se sabrá, otros familiares del intérprete también presentaron síntomas de coronavirus en los días posteriores a su ingreso al nosocomio.

“Mauricio (hijo de Fabio) adquirió el virus y, en una de las visitas a la clínica (…) lo abrazó y lo cuchicheó. Al parecer, ahí se infectó”, explicó la periodista Heidi Piratoba al programa de televisión.

Su cuadro se complicó, lo llevaron a otro hospital y entró a la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCRI). El 3 de enero de 2022, su hijo Andrés fue ingresado también por covid.

Una dolorosa pérdida

La salud de su primogénito se deterioró mucho más rápido que la de él. Lamentablemente, aunque luchó por su vida, el también actor falleció el 24 de enero de 2022 a los 35 años de edad.

“Yo creo que (su muerte) fue más traumática. Mi hermano Andrés nunca mejoró”, contó Mauricio Restrepo a la emisión antes citada. Andrés dejó a una esposa embarazada y una hija de 20 años.

En medio de esto, Fabio comenzaba a presentar mejorías, pero por error o imprudencia alguien en la clínica le contó que su hijo mayor había fallecido. La noticia lo devastó por completo.

“Mi padre necesitaba la confirmación de lo que había escuchado (…). Necesitaba escuchar que su hijo Andrés ya no estaba aquí con nosotros. Ese fue el detonante”, recordó Mauricio.

Andrés y Fabio Restrepo | Captura 'Expediente final'

“Dignidad merecía mi padre”

Luego de hablarlo, los otros hijos del actor decidieron decirle la verdad, aunque no de forma unánime. Más tarde, se enteraron de la negligencia en la atención a su papá en su hospitalización.

“Un médico me dijo: ‘Mauricio, su padre está mal (…). Tiene una úlcera por presión, mal llamadas escaras”, agregó y detalló que dicha lesión estaba en su espalda y presentaba signos de gangrena.

“Mi padre nunca fue aseado como debió”, expuso entre lágrimas. “La materia fecal de sus pañales llegó a tocar su espalda y la ‘engangrenó’. ¡Dignidad! ¡Dignidad merecía mi padre!”.

“Ustedes atendieron mal a mi padre. Tenía cuatro catéteres infectados. Cuatro bacterias dentro de su cuerpo. ¡Eso no es justo! No lo fue. No le dieron el cuidado que necesitaba”, exclamó llorando.

Esteban Restrepo, otro de los hijos del actor, también recordó aquellos tristes días en la emisión.

“Los médicos nos decían: ‘qué raro, yo entubé a su papá con otras siete personas y ellos ya están hablando. Su papá no habla. Yo no sé por qué”, contó.

“Entonces uno (pensaba): ¿se supone que él es el que le va a salvar la vida a mi papá y dice que no sabe por qué?’ Y uno menos que sabe qué hacer”, rememoró sollozando.

El adiós de Fabio Restrepo

Tristemente, el 13 de febrero de 2022, Fabio Restrepo partió de este mundo tras casi dos meses hospitalizado. Sus familiares, amigos y compañeros le dieron una despedida íntima.

“La muerte de mi papá no nos dejó hacer bien el duelo de mi hermano”, aseguró Esteban. “Yo mucho tiempo quedé peleado con Dios (…). ¿Qué pasó?, ¿por qué nosotros?, ¿por qué mi papá?”.

“Uno siente que faltó muchas cosas por vivir, por decirnos. Aunque nosotros siempre fuimos muy unidos como familia, pero nos faltó mucho”, agregó visiblemente conmovido.

De igual forma, Mauricio confesó que sus vidas “no volvieron a ser iguales” tras la pérdida de su padre y hermanos. “Vivimos al diario vivir. Sin proyectarnos, esperando qué pasa”, dijo.

Los amigos y seguidores de Fabio Restrepo se quedan con el recuerdo de su sencillez y alegría en vida. “Ojalá su memoria perdure por siempre”, expresó su amigo, el actor Mauricio Mejía.

“Espero que todas las personas, siempre que vean una película de Fabio, lo recuerden y sepan que entregó su vida con ese talento tan grande que tenía”, concluyó.