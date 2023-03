¿Te acuerdas de “El Titi” de ‘Sin tetas no hay paraíso’? Está más guapo a sus 56 años

Marlon Moreno tenía 40 años cuando encarnó a "El Titi" en 'Sin tetas no hay paraíso' | (Caracol Televisión)

Cuando se estrenó en el año 2006, la serie de televisión colombiana Sin tetas no hay paraíso no solo atrapó a las audiencias en el mundo con su cruda historia, sino también con sus personajes.

Entre ellos, uno de los más recordados por el público es Aurelio Jaramillo, mejor conocido como “El Titi”, un poderoso narco con el que la protagonista, Catalina Santana, inicialmente se ilusiona.

Al comienzo de la trama, él la rechaza por el tamaño de sus senos y se niega a pagar por su mamoplastia, frustrando a la adolescente y llevándola a obsesionarse con la idea de operarse.

Más tarde, luego de que se aumenta el busto, ambos coinciden en varias ocasiones en donde el prepotente capo no pierde la oportunidad de vejar a Catalina, quien luego decide vengarse de él.

Marlon Moreno tenía 40 años cuando encarnó a "El Titi" en 'Sin tetas no hay paraíso' | (Caracol Televisión)

Detrás de este personaje estuvo impecable Marlon Moreno. En aquella época, el reconocido actor colombiano ya llevaba más de una década de trayectoria, pero el papel lo ayudó a consolidarse.

Desde aquel entonces, han transcurrido más de tres lustros en los que mucho ha cambiado en la vida personal y profesional del talentoso intérprete del infame Aurelio.

El cambio de “El Titi” a 17 años de Sin tetas no hay paraíso

Ahora, Moreno tiene 56 años, el paso del tiempo le ha sentado de maravilla pues luce mejor que cuando actuó en Sin tetas no hay paraíso y sigue actuando dentro y fuera de su país, en donde es una de las figuras más respetadas.

Luego de su extraordinaria participación en la serie, basada en la novela de Gustavo Bolívar, el famoso intérprete continuó imbatible encadenando papeles en historias para la pequeña y la gran pantalla.

En total, desde la última vez que encarnó a “El Titi” hasta el presente, el histrión ha formado parte del elenco de 14 producciones televisivas y alrededor de 17 proyectos cinematográficos, según su currículum oficial.

En cada una de estas, destacó con su incuestionable talento, pero la que lo consagró como actor y como estrella internacional fue El Capo, la exitosísima serie transmitida entre 2009 y 2014.

Dentro del seriado de Caracol Televisión, el artista caleño impresionó a las audiencias y la crítica con su interpretación del protagonista, Pedro Pablo León Jaramillo, durante sus tres temporadas.

Además de esta, otras series en las que ha brillado con su trabajo son El último matrimonio feliz (2008), MalaYerba (2021–2022), La Venganza de Analía (2020) y Should I Do It? (2019), por citar algunas.

Por otro lado, en el séptimo arte, ha resaltado con sus actuaciones en cintas como Soñar no cuesta nada (2006), Perro come perro (2008), Cazando luciérnagas (2013) o Another Forever (2016).

Gracias a la entrega y dotes artísticas que ha mostrado en el cine y la televisión, el egresado en Arte Dramático se ha ganado varios premios dentro y fuera de su tierra, como el India Catalina.

En la actualidad, tiene varios proyectos en producción. Entre estos, destaca la cuarta temporada de El capo, una entrega para la plataforma Paramount+ que comenzó a grabarse en diciembre de 2022.

A la par de todo, el también director tiene una escuela de actuación y productora llamada Le Studio by Marlon Moreno. Con esta última, ha lanzado series, videos y hasta películas, como Inocencia.

En cuanto a su vida personal, luego de varios fracasos en el terreno del amor, el eterno Aurelio Jaramillo de Sin tetas no hay paraíso se encuentra muy enamorado de su novia, Fabiana Botero.

Junto a su pareja, el famoso no tiene hijos, pero es padre cuatro retoños de otras relaciones. El mayor se llama Brian Moreno, es fruto de su idilio con Alexandra Mera y también es actor.

El resto de sus herederos, Gabriela, Samuel y Luna, son resultado del amor con su exesposa Sandra Álzate, según Caracol Televisión. De ellos, la primera también decidió seguir sus pasos en el medio.

En su perfil en Instagram, donde tiene casi 500 mil seguidores, Marlon comparte de forma esporádica imágenes con sus herederos y pareja, así como también de sus proyectos y su atractiva imagen actual.