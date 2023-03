Las infidelidades de las que fue acusado Fernando Reina durante su matrimonio con Galilea Montijo

A través de un comunicado, Galilea Montijo confirmó su divorcio con Fernando Reina tras 12 años de matrimonio y un hijo en común, luego de la ola de rumores que había aparecido en los últimos días.

Su ruptura ha causado gran conmoción en el medio de la farándula, pues la pareja era de las más sólidas. En 2021 celebraron su décimo aniversario de bodas con una íntima ceremonia en Acapulco, estado de Guerrero, México, por lo que todo parecía en orden en la vida de la pareja.

Sin embargo, en varias oportunidades le tuvieron que hacer frente a las acusaciones de infidelidades por parte del político.

Las presuntas infidelidades de Fernando Reina

Aunque la presentadora de Hoy sostuvo que los motivos que los llevó a tomar la decisión fue por los momentos difíciles que les tocó vivir durante la pandemia, algunos han recordado los rumores que surgieron hae un tiempo de una tercera involucrada entre ellos.

Fue a finales de 2020 e inicios de 2021 cuando se especuló que le fue infiel a la presentadora con una compañera de trabajo, al ser relacionado con Daniela Miruvska, con quien compartía lugar de trabajo en el Ayuntamiento de Atizapán.

Poco después de las habladurías él tomó la decisión de abandonar su cargo y además dejó de utilizar las redes.

“No existe ningún video (sexual), a menos que sea uno entregando sillas de ruedas o jugando con sillas en albergues, y también va a estar su esposa... nunca pasó (algo entre nosotros). Es lo único que tengo que decir”, dijo Miruvska.

Para echarle más fuego a la candela, el periodista Jorge Carbajal aseguró que Reina tenía un hijo fuera del matrimonio, aunque no especificó quién era la madre.

“Me dijeron que Fernando Reina le había puesto los cuernos a Galilea Montijo y consecuencia de esos cuernos había tenido un hijo, obviamente fuera del matrimonio, muy chiquito el chamaquito”, expuso.

Ante la ola de ataques y señalamientos, el político rompió el silencio negando por completo las acusaciones.

“Es absolutamente falso lo que ahí se dice de mi persona... Mi vida es transparente y completamente dedicada a mi esposa y mis tres hijos, quienes son mi motor de vida”, escribió Fernando.

De inmediato Galilea respaldó sus palabras y se mostró confiada en la palabra del padre de su hijo.

“Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea (de donde viene la historia). No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”, dijo.