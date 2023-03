Galilea Montijo tampoco se salvó de una relación tóxica: “Me sentía fea y pesaba 41 kgs”

La lista de separaciones de parejas artísticas en el mundo del espectáculo crece cada semana. En viernes la conductora de televisión, Galilea Montijo, anunció a través de Instagram que su matrimonio de 11 años llegó a su fin, por lo iniciaron un “divorcio voluntario de mutuo acuerdo”.

La también actriz de 49 años publicó un comunicado explicando a sus seguidores que está separada desde hacia varias semana del político mexicano Fernando Reina Iglesias, con quien se casó en el 2011 y tuvo un hijo.

“La complicada etapa, que como tantas parejas vivimos, durante la pandemia por Covid-19 ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión y consciencia, y con un profundo respeto de ambas partes hemos presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo motor en nuestras vidas”, dice la mi vida.

Galilea afirmó que espera que respete su privacidad y que no dará más declaraciones sobre este asunto de su vida privada. Recalcó que lo más importante es el bienestar de su hijo.

“Hemos vivido momentos rudos”

Hace unos cuatro meses, Montijo confesó en el programa Netas divinas, que transmite Unicable, que ella su pareja tuvieron grandes diferencias que casi terminaban la relación, por lo que tuvieron que ir

terapia.

“Hemos tenido momentos muy rudos y fuertes. Legamos a pensar en separarnos. Tomamos la terapia

y nos fue muy bien a cada uno como individuo. Yo nunca vi cosas que nunca pensé que las tenía. Me encontré con un espejo en la terapia, descubrí muchas cosas en mi persona que hoy las agradezco, las quiero y las abrazo”, le contó a sus compañeras durante el show.

Detalló que después de la terapia volteó para ver su pasado, al igual que él, y se dieron cuenta que: “Primero cuentas como individuo, luego como pareja, después como familia. Reconocimos nuestros errores y sí nos volvimos más fuerte como pareja”.

“Me sentía fea y pesaba 41 kilos”

La modelo en más de una oportunidad ha hablado sobre sus relaciones amorosas durante el show, y hace un mes desveló que tuvo un amor que le causó mucho daño, destruyó su autoestima .

“Llegaba con la camisa toda roja (de lápiz labial). Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida. Me hizo sentir muy fea. Llegó un punto en que, yo ahorita peso 69 kilos, en esa relación que pesaba 41 kgs, me chupé. Llego una amiga y me dijo: ‘¿Te estás metiendo drogas?’ y le dije que no, pero era la angustia, inseguridad. Me pisaron, me destruyó el autoestima por completo.

Confesó que no tenía ni idea de cómo terminar esa relación tóxica, porque le daba miedo y estaba muy enamorada. Explicó que un día su pareja estaba en la sala con uno amigos y ella se fue a dormir: “Me despierto y no escucho nada, me bajo. Se se habían ido al antro y me había dejado la puerta abierta, sin importar que yo estuviese dormida allí”.

Ella también manifestó en una de las tantas intervenciones a lo largo de estos últimos seis meses: “Pues yo pensé que así eran todas las relaciones, mis relaciones fueron toxicas, de una u otra manera, porque lo permití, porque pensé que así era. Me daba miedo estar sola”.

Ahora se considera una mujer mucho más madura en el plano emocional y se valora con tus virtudes y sus defectos, dejando atrás el miedo a ella misma y a no aplaudir sus éxitos.